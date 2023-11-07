НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Івано-Франківщині поховають військового 128 бригади Сергія Кузьмича, який загинув під час ракетного удару
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЗСУАРМІЯОбстрілиРегіони

На Івано-Франківщині поховають військового 128 бригади Сергія Кузьмича, який загинув під час ракетного удару

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Івано-Франківщині поховають військового 128 бригади Сергія Кузьмича, який загинув під час ракетного удару
Фото: Facebook/Івано-Франківський фаховий коледж Львівського НУП

На Івано-Франківщині поховають військового 128 окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузьмича, який загинув під час ракетного удару РФ 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі.

Про це в коментарі Суспільному розповіла дружина полеглого воїна Ольга.

Сергій Кузьмич народився 13 серпня 1997 року в селі Городець Сарненського району Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік разом із родиною переїхав у село Буківна, що на Івано-Франківщині.

Після строкової служби Сергій Кузьмич майже три роки пропрацював у поліції. 13 грудня 2020 року він підписав контракт зі 128 окремою гірсько-штурмовою бригадою.

"Він був старшим солдатом. Побратими його поважали. Вони знали, що до нього можна звернутися за підтримкою і порадою. Він підписав контракт і буквально через два місяці ми познайомилися", — розповідає дружина воїна Ольга.

Під час контрактної служби Сергій Кузьмич був у зоні проведення АТО/ООС. Після 24 лютого 2022 року боєць воював на Херсонщині, Київщині та Донеччині.

Сергій Кузьмич поліг в Запорізькій області під час ракетного удару РФ по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Йому було 26 років. У бійця залишилися дружина, батько та старший брат.

Поховають полеглого воїна 10 листопада у селі Буківна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Фото: НАЗК
Влада Польщі веде перемовини зі страйкарями, які блокують пункти пропуску — Деркач
Ольга та Олександр Димитрови з Олешок
"Нас лякає все те, що нас може роз'єднати". Історія родини людей з інвалідністю з Олешок на Херсонщині
На початок