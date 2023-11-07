На Івано-Франківщині поховають військового 128 окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузьмича, який загинув під час ракетного удару РФ 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі.

Про це в коментарі Суспільному розповіла дружина полеглого воїна Ольга.

Сергій Кузьмич народився 13 серпня 1997 року в селі Городець Сарненського району Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік разом із родиною переїхав у село Буківна, що на Івано-Франківщині.

Після строкової служби Сергій Кузьмич майже три роки пропрацював у поліції. 13 грудня 2020 року він підписав контракт зі 128 окремою гірсько-штурмовою бригадою.

"Він був старшим солдатом. Побратими його поважали. Вони знали, що до нього можна звернутися за підтримкою і порадою. Він підписав контракт і буквально через два місяці ми познайомилися", — розповідає дружина воїна Ольга.

Під час контрактної служби Сергій Кузьмич був у зоні проведення АТО/ООС. Після 24 лютого 2022 року боєць воював на Херсонщині, Київщині та Донеччині.

Сергій Кузьмич поліг в Запорізькій області під час ракетного удару РФ по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Йому було 26 років. У бійця залишилися дружина, батько та старший брат.

Поховають полеглого воїна 10 листопада у селі Буківна.

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