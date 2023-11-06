Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Відповідні проєкти законів зареєстровані під номерами №10211 і №10212. Президент пропонує парламенту затвердити свої укази щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 діб.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

В Україні триває мобілізація. 2 травня Верховна рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У цьому році парламент схвалював продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, 20 травня і 27 липня. Наразі воєнний стан діє в Україні до 15 листопада.