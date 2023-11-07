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"Це янголи нашого міста". В Авдіївці лишаються два лікарі та чотири медсестри
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"Це янголи нашого міста". В Авдіївці лишаються два лікарі та чотири медсестри

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Лікарня в місті Авдіївка, жовтень 2023 року
Поліцейські привезли до лікарні поранену жінку. Поліцейські привезли до лікарні поранену жінку. Лікарня в Авдіївці продовжує працювати. Світлина від 18 жовтня 2023 року. Фото: поліція Донеччини/Facebook

У Авдіївці, де на 7 листопада залишаються 1574 людини, працюють два лікарі та чотири медсестри. Вони не мають можливості їздити на виклики, але продовжують надавати допомогу на місці та кажуть, що лишатимуться, доки не виїде останній житель.

Про це розповів в ефірі "Суспільне Спротив" начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ситуація незмінна. Як гатили вони по місту та позиціям, так і гатять. За минулу добу трохи більше 30 масованих обстрілів відбулось по території громади. На жаль, б'ють і авіацією, на жаль, дуже багато мінометних обстрілів, танкових, РСЗВ", — повідомив Віталій Барабаш.

Він додав, що 6 листопада евакуацію з міста скасували, оскільки армія РФ відстежувала весь транспорт та відкривала по ньому прицільний вогонь. Люди, за його словами, більш охоче погоджуються виїжджати, оскільки останній місяць тривають цілодобові потужні обстріли міста.

В Авдіївці лишається 1574 людини, додав начальник МВА.

За словами Барабаша, багато хто в Авдіївці живе у підвалах вже півтора року, через що в місті високий рівень захворюваності. Ситуацію погіршує й осіння погода: з початком дощів в підвалах стає сиро.

Очільник адміністрації зазначив, що в місті лишається два лікарі та чотири медсестри. Вони не їздять на виклики людей через небезпеку, але надають необхідну допомогу всім, хто звертається та приходить до них у лікарню.

"Це янголи нашого міста. В них чітка позиція: ми будемо до тих пір, доки хоч одна людина є, залишимось в місті. Це лікарі з великої літери. Допомагають в таких умовах, надають дуже потрібну допомогу", — розповів Віталій Барабаш.

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