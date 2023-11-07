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На війні в Україні Росія втратила 5 танків і 890 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила 5 танків і 890 військових за добу — Генштаб

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Генштаб назвав скільки військових і техніки втратила РФ на війні в Україні
Армія РФ. Ілюстративне фото: АР

Станом на ранок 7 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 306 860 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 890 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 5293 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 9974 (+16) од,
  • артилерійських систем — 7410 (+21) од,
  • РСЗВ — 869 (+2) од,
  • засоби ППО — 570 (+0) од,
  • літаків — 322 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5557 (+3),
  • крилаті ракети — 1556 (+0),
  • кораблі /катери — 20 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9767 (+23) од,
  • спеціальна техніка — 1049 (+2)

Дані уточнюються.

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