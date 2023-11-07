На війні в Україні Росія втратила 5 танків і 890 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 7 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 306 860 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 890 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 5293 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 9974 (+16) од,
- артилерійських систем — 7410 (+21) од,
- РСЗВ — 869 (+2) од,
- засоби ППО — 570 (+0) од,
- літаків — 322 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5557 (+3),
- крилаті ракети — 1556 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9767 (+23) од,
- спеціальна техніка — 1049 (+2)
Дані уточнюються.