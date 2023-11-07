Нічна атака безпілотників на окупований Крим, президентських виборів в Україні не планується та останні подробиці загибелі помічника Валерія Залужного — Суспільне підготувало головні новини ранку 7 листопада.

1. Атака 17 безпілотників на Крим

Міноборони Росії прозвітувало про атаку із застосуванням 17 безпілотників, які вранці 7 листопада близько 5.04 летіли на Крим. За даними російської сторони, засоби ППО нібито збили дев'ять українських безпілотників, ще вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі написав, що уламки одного зі збитих дронів впали на дах приватного будинку в селі Андріївка на території Севастополя, почалася пожежа. До 5:19 пожежу ліквідували, травми дістав один чоловік.

Контекст: 4 листопада ЗСУ завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу у Керчі. Тоді Міноборони Росії звітувало про збиття 13 ракет. Унаслідок влучання крилатої ракети зазнав пошкодження корабель, що стояв на заводі. Згодом Управління стратегічних комунікацій СЗУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Криму.

2. Зеленський заявив, що вибори зараз не на часі

Президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про підготовку до президентських виборів і у вечірньому зверненні заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а варто сконцентруватися на боротьбі проти окупантів РФ.

"Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно — поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати у єдності. То в державі є структури здатні ставити крапки й давати суспільству усі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів та чужої гри проти України", — сказав президент.

Контекст: 5 листопада в ефірі телеканалу "Еспресо" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.

3. Помічник Залужного загинув від вибуху гранати

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у своєму телеграм-каналі, що помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков, імовірно, загинув унаслідок нещасного випадку.

Як з'ясувалося, у свій день народження, додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

Контекст: 6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, майор Геннадій Частяков. Постраждав також 13-річний син Частякова, якого госпіталізували з тяжким пораненням.

4. Україна розпочала роботу над оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення

Уряд України, Світовий банк, Європейська комісія, ООН та інші партнери розпочали роботи над Третьою Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення України (RDNA3). Це буде оновлена оцінка наслідків вторгнення Росії за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Чому це важливо. Протокол RDNA3 відповідає визнаній на міжнародному рівні методології, у якій будуть викладені інвестиційні пріоритети Уряду з відновлення та реконструкції на 2024 рік. Звіт забезпечить оперативне, послідовне та прозоре міжгалузеве оцінювання завданої шкоди, збитків, потреб у відновленні та відбудові, а також визначення пріоритетів на 2024 рік. Основний фокус — на оцінюванні впливу війни та зумовлених війною відновленні та відбудові.