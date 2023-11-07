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Авіація Сил оборони завдала удару по ЗРК росіян — Генштаб
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Авіація Сил оборони завдала удару по ЗРК росіян — Генштаб

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Авіація Сил оборони завдала удару по ЗРК росіян — Генштаб
Авіація ЗСУ. Фото: УНІАН

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один — по зенітно-ракетному комплексу російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада.

Також сили та засоби протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” та розвідувальний БпЛА росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль російських окупантів.

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