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Генштаб: на фронті протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень, росіяни намагаються оточити Авдіївку
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Генштаб: на фронті протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень, росіяни намагаються оточити Авдіївку

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Генштаб зведення 7 листопада, яка зараз ситуація на фронті на війні в Україні
Українські військові на березі Дніпра на Херсонщині, 14 жовтня 2023 року, фото: AP

На фронті протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку військо РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. На Мар’їнському напрямку російські військові здійснили понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки. Загалом військо РФ завдало 16 авіаційних ударів, здійснило 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та  Херсонської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ вело безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де українські захисники відбили близько 20 атак росіян.

На Лиманському напрямку окупанти РФ наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак російського війська біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають війську РФ втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку військо РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам РФ значних втрат. Безуспішними були наступальні дії росіян у районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку військо РФ здійснило понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках російські військові вели безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут українські захисники відбили понад 10 атак.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах окупантів РФ.

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