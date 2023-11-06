На Київщині 6 листопада у будинку в житловому комплексі в селі Чайки (Бучанський район) від вибуху гранати загинув помічник Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. Йому виповнилося 39 років.

За даними руху "Чесно", Геннадій Частяков — родом із Донеччини.

"Народився 6 листопада 1984 року в місті Білецьке Добропільського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор ТОВ "Онікс Союз", безпартійний, проживає в місті Володимирі Волинської області, судимість відсутня, самовисування", — йдеться у повідомленні.

Головком ЗСУ Валерій Залужний написав у соцмережах, що загибель Частякова — "невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України" і для нього особисто.

"Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…", — йдеться у дописі Залужного.

Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення Частяков був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя ЗСУ і боротьбі з російською агресією.

Співробітниця Мінстратегпрому Марія Попова написала у соцмережі, що Частяков "був чудовою людиною".

"Гена був чудовою людиною. Його смерть несправедлива, так само як і смерть кожного з українських захисників. Але чомусь отака — вдома, по-підлому, в сімейному колі, на день народження — вона несправедлива якось по-особливому", — йдеться у дописі Попової.

Генеральний директор підприємства “Державний оператор тилу” Арсен Жумаділов розповів, що він познайомився із Геннадієм Частяковим пів року тому.

"Перша зустріч відбулась на тлі скепсису в Генштабі, що закупівлі Міноборони колись відбуватимуться ефективно і чесно. Відповідно, у військових тоді було бажання якомога менше залежати від процесів у МОУ в питанні забезпечення потреб ЗСУ. Агенція ними сприймалась як закупівельний департамент міністерства, тож вони не розуміли, чому щось має змінитись. Гена власне був тим, хто транслював цей настрій. Можливо, і формував", — йдеться у дописі Жумаділова.

За його словами, тоді вони з ним "сіли й за годину з лишком пройшлись по всіх гострих питаннях".

"Відтоді ми кілька разів перетинались по робочих питаннях. Відкритий, розумний, сміливий і водночас розважливий в оцінках, порядний та гідний, він справляв максимально позитивне враження "свого". Коли цінності й цілі синхронізовані з першої ж взаємодії й далі ви просто біжите дистанцію. Власними стежками, але до однієї цілі на основі одних цінностей", — розповів Жумаділов.

Він наголосив, що загибель Частякова — втрата для багатьох.

"Загибель Геннадія — втрата для багатьох з нас. Для мене особисто це втрата однодумця, з яким я був готовий стояти спина до спини, ламаючи схеми та просуваючи зміни в постачанні для потреб армії", — йдеться у дописі Жумаділова.

6 листопада Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати. Його 13-річного сина госпіталізували, він у тяжкому стані. Наразі триває слідство.