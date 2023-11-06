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Командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відсторонили на час слідства — Зеленський
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Командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відсторонили на час слідства — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зверення 6 листопада 2023 року. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський поінформував, що командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час слідства.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого звернення.

"Провів засідання Ставки. Перше питання – це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Доповідали військові, міністр оборони, керівник СБУ. Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності", — сказав Зеленський.

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових.

Закарпатська 128-ма бригада підтвердила загибель 19 військових унаслідок російського ракетного удару у Запорізькій області 3 листопада.

На Закарпатті 6 листопада оголосили триденну жалобу за загиблими військовими 128 бригади.

6 листопада неназваний співрозмовник у 128-й ОГШБ повідомив Суспільному, що командир бригади Дмитро Лисюк приїхав на місце нагородження військових із запізненням. Він прибув після атаки Росії по скупченню бійців. Ударів було два: одна ракета поцілила у будівлю позаду місця збору, друга — по скупченню особового складу на вулиці. Суспільному вдалося додзвонитись до Лисюка, аби спитати, хто ініціював нагородження. Він відповів, що "це інформація з обмеженим доступом".

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