У застосунку "Дія" жителі Миколаєва та області можуть дізнатися, де розташований найближчий до них Пункт незламності. Послуга доступна також за відсутності інтернету.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У "Дії" кожен житель Миколаєва та області може завантажити файл у вигляді мапи, яка працюватиме офлайн. На інтерактивній мапі є такі дані:
- адреса, за якою розташований Пункт незламності;
- графік роботи;
- кількість людей, яка може розміститися;
- перелік послуг, які забезпечує Пункт незламності.
Загалом в області працює понад 400 Пунктів незламності, а у місті їх облаштували 132. Онлайн-карта працюватиме за відсутності електроенергії та зв’язку, якщо попередньо її завантажити на телефон.
Станом на сьоме листопада 2023 року ця послуга доступна усім регіонам, окрім Автономної республіки Крим, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.
Щоб побачити у розділі "Послуги" категорію "Мапа Пунктів незламності" варто оновити застосунок.
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