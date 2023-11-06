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На Миколаївщині у "Дії" можна дізнатися про роботу Пунктів незламності
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На Миколаївщині у "Дії" можна дізнатися про роботу Пунктів незламності

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У застосунку "Дія" жителі Миколаєва та області можуть дізнатися, де розташований найближчий до них Пункт незламності. Послуга доступна також за відсутності інтернету.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У "Дії" кожен житель Миколаєва та області може завантажити файл у вигляді мапи, яка працюватиме офлайн. На інтерактивній мапі є такі дані:

  • адреса, за якою розташований Пункт незламності;
  • графік роботи;
  • кількість людей, яка може розміститися;
  • перелік послуг, які забезпечує Пункт незламності.

Загалом в області працює понад 400 Пунктів незламності, а у місті їх облаштували 132. Онлайн-карта працюватиме за відсутності електроенергії та зв’язку, якщо попередньо її завантажити на телефон.

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У розділі "Послуги" обираємо категорію "Мапа пунктів незламності" Фото: скрін із застосунку "Дія"
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Обираємо необхідний регіон (Миколаївський) Фото: скрін із застосунку "Дія"
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Обираємо найближчий для вас пункт незламності Фото: скрін із застосунку "Дія"
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Приклад інформації про один з пунктів незламності у Миколаєві Фото: скрін із застосунку "Дія"

Станом на сьоме листопада 2023 року ця послуга доступна усім регіонам, окрім Автономної республіки Крим, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Щоб побачити у розділі "Послуги" категорію "Мапа Пунктів незламності" варто оновити застосунок.

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