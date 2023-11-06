Посол Данії приїхав у Миколаїв: що обговорили на зустрічі

У Миколаєві 6 листопада з робочим візитом перебуває делегація Королівства Данії на чолі із послом в Україні Олє Егбергом Міккельсеном. Під час зустрічі посол та очільник ОВА Віталій Кім обговорили міжнародну підтримку та подальшу співпрацю.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Данія — наш надійний партнер, який на постійній основі підтримує регіон та надає потрібну допомогу. Ви не тільки демонструєте зацікавленість у розвитку області, але й активно сприяєте в реалізації конкретних проєктів та ініціатив", — зазначив Віталій Кім.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, заступник начальника ОВА Микола Марінов та керівник Миколаївського офісу UST - Ukraine Support Team Дмитро Тарасенко. Фото: Миколаївська ОВА

За словами Олє Егберг Міккельсена, візит 6 листопада підкреслює значущість міжнародної співпраці для подальшого розвитку постраждалих від російської агресії регіонів України.

"Кожного разу, коли я приїжджаю у Миколаїв, бачу великий прогрес, одним з таких прикладів є сприяння у відкритті Офісу посольства. Це важливий крок у нашому партнерстві", — розповів посол Королівства Данії.

Данська делегація в Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

За інформацією Миколаївської ОВА, під час зустрічі було окреслили важливі моменти у забезпечені освітніх закладів регіону укриттями, зокрема, й завдяки можливій співпраці з данською компанією.

Крім того, розглянули формування освітніх проєктів у сфері суднобудування.

"Не менш важливими піднятими питаннями стали залучення данського бізнесу до відновлення інфраструктурних обʼєктів та відбудови громад", — йдеться в повідомленні.

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