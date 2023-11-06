У тимчасово окупованому Маріуполі зняли з посади "очільника міста" Олега Моргуна, який засуджений українським судом до 11 років позбавлення волі. Він пробув на фейковій посаді більш як дев'ять місяців.

Указ про звільнення опублікував на сайті так званий голова "ДНР" Денис Пушилін.

Згідно з указом, з 6 листопада 2023 року Олега Моргуна звільнили з посади так званого "очільника адміністрації Маріуполя". Він був призначений на цю посаду наприкінці січня.

Олег Моргун експосадовець управління МВС Донецької області, засуджений запорізьким судом до 11 років ув'язнення. Останні вісім років він переховується на окупованих РФ територіях Донеччини.

Росіяни неодноразово змінювали людей на посаді так званого очільника Маріуполя. До Моргуна "мером" окупованого міста з квітня 2022 року був Костянтин Іващенко, проте в листопаді 2022 року окупанти призначили у місто колишнього мера Іркутська Дмитра Бердникова. Бердникова зробили "першим заступником голови адміністрації Маріуполя". В маріупольській міськраді вважали, що фактично він став очільником міста і його прислали з РФ через те, що попередники відмивали гроші.

Радник міського вважав, що між колаборантами Маріуполя, та самопроголошеною владою "ДНР" йшла внутрішня боротьба, в якій переміг Деніс Пушилін, і тому призначили Бердника.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram