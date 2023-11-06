Суд переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу Коломойському

Шевченківський районний суд м.Києва переніс на 10 листопада засідання з розгляду клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському у звʼязку з погіршенням стану здоровʼя.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Адвокати Коломойського подали клопотання про зміну запобіжного заходу, вони просили домашній арешт — через погіршення стану здоров‘я їхнього підзахисного. Адвокат Коломойського Олександр Лисак заявив, що захист подавав клопотання, щоб був доступ до лікарів, але лікарів не допустили.

Які саме проблеми зі здоров’ям має Коломойський, адвокат не сказав. За словами сторони захисту, Коломойський сам розповість про це на наступному засіданні. При цьому адвокат додав, що йдеться про “хронічні захворювання, які ускладнюються, можуть настати незворотні наслідки”.

Як повідомляє журналістка Суспільного, прокурор на засідання 6 листопада не прийшов. Натомість він надіслав клопотання через електронну пошту, щоб клопотання адвокатів Коломойського залишили без розгляду. До суду також не доставили підозрюваного Ігоря Коломойського.

“Його можна було доставити за 30 хвилин. Де утримується Ігор Коломойський, від суду це місто недалеко”, — сказав захисник.

Адвокати попросили перенести засідання. Воно відбудеться 10 листопада о 9:30.

27 жовтня суддя Шевченківського районного суду Києва залишила під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Було вирішено, що підозрюваний перебуватиме у СІЗО до 2 грудня.

Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня. Його підозрюють у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень.

Що цьому передувало

15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.

Коломойському 2 вересня обрали запобіжний захід в справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

До цього Коломойський отримав підозру в шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", — вказали в СБУ.

У лютому правоохоронці провели обшуки в будинку Коломойського. Служба безпеки тоді заявила, що вони пов'язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".