Із 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада окупанти РФ атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. ППО знищила 15 "шахедів" із 22 і ракету Х-59.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

За даними Повітряних Сил, було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму. Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.