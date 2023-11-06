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Генштаб: на фронті за добу відбулося 53 бойових зіткнення, РФ атакувала Україну ракетами і "шахедами"
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Генштаб: на фронті за добу відбулося 53 бойових зіткнення, РФ атакувала Україну ракетами і "шахедами"

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Генштаб ЗСУ зведення, обстріли Укураїни і яка ситуація на фронті
Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

На фронті протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснило 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 листопада.

“Також РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету “Іскандер-М”, протикорабельну ракету “Онікс”, 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряна оборона знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура”, — повідомили у Генштабі.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської,  Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб  не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ вело безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де українські захисники відбили близько 10 атак росіян.

На Лиманському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де українські захисники відбили 5 атак росіян. Також окупанти РФ вели безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак росіян. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають російському війську втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку військо РФ за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдають росіянам значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак росіян у районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку військо РФ вело безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів РФ.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти РФ вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах війська РФ.

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