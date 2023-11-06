Російські війська вночі обстріляли Одесу та Херсон, Зеленський запросив Трампа в Україну та просування ЗСУ на передовій — Суспільне зібрало головні новини на ранок 6 листопада.

Нічний обстріл Одеси

Внаслідок вечірніх обстрілів Одеси травмовані пʼятеро людей, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Усіх госпіталізували. Під час нічної ракетно-дронової атаки по середмістю і припортовій інфраструктурі ППО вдалося збити більшість цілей, однак зафіксували й влучання, повідомили у Силах оборони півдня України.

У будівлі Одеського художнього музею пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Наразі обстежують та фіксують пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни, ймовірно, використали ракети "Онікс" та "Іскандер-М", заявили у командуванні Сили оборони півдня України, додавши, що знищили 15 безпілотників "Shahed-131/136".

Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.

Нічний обстріл Херсона

Протягом ночі російські війська кілька разів атакували центральний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучань снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки, повідомив керівник ОВА Роман Мрочко. Росіяни спрямували по місту протирадіолокаційну ракету Х-31П. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок, повідомили в Силах оборони півдня України.

Над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59.

Зеленський запросив Трампа в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив експрезидента США Дональда Трампа в Україну. Колишній очільник Білого дому заявив, що може закінчити війну за 24 години, якщо його переоберуть у 2024 році. Про це Зеленський сказав в інтервʼю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

"Його (Трампа — ред.) тут радо вітатимуть. Президент Байден був тут, і він, я думаю, зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти перебуваючи лише тут. Тому я запрошую президента Трампа", — сказав Зеленський.

Гарант сказав, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити Дональду Трампу, що той не може керувати війною.

Білорусь знову продовжила навчання з Росією

Навчання Збройних сил Білорусі та Росії продовжили мінімум до 12 листопада. Вони тривають вже 80 тижнів, повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі гаюн".

Контекст: цієї осені відбулися військові навчання між російськими та білоруськими військовими, які тривали до 1 жовтня. Як відзначає моніторингова служба "Беларускі Гаюн", навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень складає вже 80 тижнів.

Пошкоджений у Керчі ракетоносій не зможе нести бойове чергування найближчим часом

Пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі під час ракетної атаки, не дозволять йому нести бойове чергування.

"Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідуванні. Але ми говоримо про те, що удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога", — повідомила очільниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Вона додала, що ракетоносій наскільки пошкоджений, що українська сторона поки що не має повноцінної інформації.

Контекст: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що суднобудівний завод "Залив" в окупованій Керчі був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.