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На війні в Україні РФ за добу втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових — Генштаб
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На війні в Україні РФ за добу втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ повідомив втрати росіян на війні в Україні
Російський артилерист. Ілюстративне фото: АР

Станом на ранок 6 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 305 970 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 5288 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 9958 (+5) од,
  • артилерійських систем — 7389 (+14) од,
  • РСЗВ — 867 (+0) од,
  • засоби ППО — 570 (+0) од,
  • літаків — 322 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5554 (+20),
  • крилаті ракети — 1556 (+2),
  • кораблі /катери — 20 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9744 (+14) од,
  • спеціальна техніка — 1047 (+0).

Дані уточнюються.

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