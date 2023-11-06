Станом на ранок 6 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 305 970 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 5288 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 9958 (+5) од,
- артилерійських систем — 7389 (+14) од,
- РСЗВ — 867 (+0) од,
- засоби ППО — 570 (+0) од,
- літаків — 322 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5554 (+20),
- крилаті ракети — 1556 (+2),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9744 (+14) од,
- спеціальна техніка — 1047 (+0).
Дані уточнюються.