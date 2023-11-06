Пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі під час ракетної атаки, не дозволять йому нести бойове чергування.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" сказала очільниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідуванні. Але ми говоримо про те, що удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога.

Вона додала, що ракетоносій наскільки пошкоджений, що українська сторона поки що не має повноцінної інформації.

"Але попередньо по тих знімках, які ми бачили, пошкодження досить суттєві. Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій не долучатиметься до несення служби однозначно", — підкреслила Гуменюк.

Що відомо про атаку на завод "Залив"

Суспільному місцевий житель повідомив про декілька потужних вибухів у Керчі. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. Так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що суднобудівний завод "Залив" в окупованій Керчі був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.