Середня пенсія в Україні складає 5350 гривень. На Кіровоградщині нижча

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350 гривень (або 146 доларів). Такий рівень пенсії або вищий отримують трохи більше третини всіх пенсіонерів. У восьми регіонах країни середня пенсія вища за середню, в Кіровоградській області – нижча – 4715 гривень.

За даними компанії Опендатабот, найвища середня пенсія в Києві (7 219 гривень), найнижча на Тернопільщині (4041 гривня).

Графіка: Опендатабот

У семи областях, а саме в Рівненській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій і Київській та у місті Києві пенсія вища за середню. У Харківській виплати тримаються на рівні середніх по країні.

Майже третина (1,13 мільйона людей) отримують пенсії понад 10 тисяч гривень. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

29% або 3,08 мільйонів українців отримують пенсії від двох до трьох тисяч гривень. Виплати менші за дві тисячі отримують менш як 1% пенсіонерів в країні.

За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 гривень.

За інформацією заступниці начальника управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області Олени Романченко, всього в регіоні понад 250 тисяч пенсіонерів.