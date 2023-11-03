Четверо вчителів повернулися до села Рубці на Донеччині, яке було звільнене від російських окупантів у вересні 2022 року. Наразі у старостинському окрузі живуть 49 дітей, які навчаються в освітньому пункті. Тут встановили Starlink та генератор, незабаром розпочнуть опалювати будівлю.

У Рубцівському старостинському окрузі російськими обстрілами зруйновані і ліцей в Шандриголове, і місцева школа. Місцеві школярі збираються на уроки в освітніх пунктах. Технікою забезпечили міжнародні благодійні фонди, розповідає староста Рубцівського старостинського округу Ігор Кряжев.

Шестикласник Артем розповідає вдома є інтернет та ноутбук, та в освітній пункт приходить не лише навчатися, а й спілкуватися з іншими учнями.

"Вдома ти сам сидиш, на перерві сам, а тут з друзями спілкуєшся", — каже хлопець.

Шестикласник Артем приходить спілкуватися та навчатися в освітній пункт, Рубці, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Мати Артема — вчителька математики Шандриголівського ліцею. Також працює в цьому освітньому пункті. Олена Кузнєцова каже, з родиною повернулися в Рубці пів року тому.

"Ті діти, які в громаді, вони приходять до нас. Із тими дітьми, які за кордоном і на території України, ми працюємо онлайн", — розповідає вчителька математики Олена Кузнецова.

Вчителька математики Олена Кузнецова, Рубці, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Поруч із шестикласниками, яких тут двоє, навчаються учні першого класу. Вчителька початкових класів Алла Міщенко теж повернулася після звільнення Рубців додому з Італії.

"У мене в першому класі десять учнів, четверо учнів знаходяться в громаді. Вони приходять до мене щодня на заняття, їм дуже подобається, тому що є можливість, як працювати в контакті з вчителем і спілкуватися з дітьми на перерві. Вони дуже люблять перерви, тому що виходять і спілкуються не тільки з першокласниками, спілкуються ж і з другим класом, і з третім, з усіма дітьми які знаходяться в нашому освітньо-консультаційному пункті", — розповідає вчителька початкових класів Алла Міщенко.

Вчителька початкових класів Алла Міщенко, Рубці, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

За словами вчительки, освітяни мають Starlink і генератор. "У нас безперервне навчання, якщо якась критична ситуація, все одно ми можемо працювати", — каже Алла Міщенко.

Зараз приміщення опалюють обігрівачем, найближчим часом у пункті запрацює централізоване опалення, каже староста Ігор Кряжев.

Староста Рубцівського старостинського округу Ігор Кряжев. Фото: Суспільне Донбас

"У нас збереглося опалення в цій будівлі, ми його рятували минулого року. Є газ, будемо підключати вже з дня на день. Поки тепло ще не підключали, але вже будемо, бо там в одній будівлі знаходяться і діти, і амбулаторія", — пояснює староста Рубцівського старостинського округу Ігор Кряжев.

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