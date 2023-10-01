Жителів Лиманської громади напередодні зими планують забезпечити дровами: з місцевого бюджету оплатять по 3 кубометри деревини на родину, розказав Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Олександр Журавльов. За його словами, жителі Лиманщини вже подали понад 4 тисячі заявок на дрова. Як Лиман та громада готуються до зими — у матеріалі.

Опалення та дрова в Лимані та громаді

Лиман, що був звільнений рік рому від чотиримісячної окупації, цього року буде зимувати краще, ніж минулого: за словами начальника МВА, в місті вже скрізь є електроенергія та газ у всіх приватних будинках. Та буржуйки і дрова досі мають попит.

"Ми зібрали 4300 заявок на потребу в дровах. Будемо виділяти, запланували кошти (у міському бюджеті — ред.). Лиманський лісгосп планує нам допомогти. Плануємо з розрахунку: 6120 грн на сім’ю, це на 3 кубометри. Що не вистачить, будемо компенсувати брикетами. Ми просто обмежені в коштах. У нас бюджет, на жаль, не виконується", — пояснює начальник адміністрації.

Фото: Telegram/Zelensky

За його словами, з минулого року жителі громади мають 2 тисячі буржуйок. Такі родини хочу забезпечити паливними брикетами, які прифронтовій громаді надають благодійні організації.

Централізоване опалення і місті цього не працюватиме, додав Журавльов, за його словами це поки що невигідно.

"Тепломережа працювати цього року не буде. У нас на котельню навантаження від 9% до 15%, а ще плюс руйнування. Тепло подавати не будемо", — зауважив він.

Електроенергія в Лимані та громаді

В самому Лимані електроенергію відновили стовідсотково. Також мережі після деокупації вже відремонтовані у Рубцівському старостинському окрузі, також є електроенергія у населених пунктах Коровій Яр, Олександрівка, Кримки Яцківка.

"Але є такі населені пункти, як Терни, Колодязі, Іванівка, Торське — там де лінія зіткнення, туди не подали, тому що немає можливості, небезпечно туди виїжджати і відновлювати електрикам", — розповідає Журавльов.

Де ще не відновили газ у Лиманській громаді і коли села будуть із газом

Газ вже відновили у селах Рубці, Яцьківка, Коровій Яр. Є газ і в Лимані. За словами начальника міської адміністрації, газ відновили у всіх приватних будинках міста, багатоквартирні підключати не планують.

"Багатоповерхівки в планах подачі газу в цьому році не стоять, тому що немає можливості дістатись до квартир, адже багато людей евакуйовані", — зауважив Журавльов.

Фото: Суспільне Донбас

До нового року газ отримають жителі селищ Дробишеве, Ярової.

Олександр Журавльов каже, нині лінія фронту від Лимана приблизно за 20 кілометрів. Торське, Зарічне, Терни, Ямпіль, Закітне під постійними обстрілами. "Прилітає" і по лиману. Громада входить у перелік територій зони активних бойових дій. Саме тому тут не працює програма "єВідновлення", а пошкоджені будинки в Лимані не ремонтують, а "консервують" — відновлюють лише дахи та вікна.

Водночас у громаді працює Центральна районна лікарня, банки, Укрпошта, магазини. До вторгнення в Лиманській громаді (це 40 населених пунктів — ред.) жили близько 43 тисяч людей, нині лишилось 5,5 тисяч. В Лимані жили 22 тисячі людей, зараз залишаються 4,5 тисячі.

Фото: Суспільне Донбас

"Відсоток повернення у нас невеликий, тому що він компенсується через те, що у нас була примусова евакуація дітей. Це з Зарічного, Ямполю, Торського. Плюс евакуювалося населення з дітьми з Тернів. Тому воно компенсувалось: виїхали сім’ї з дітьми, а другі повернулись", — зауважив Олександра Журавльов.

В окупації місто на навколишні села та селища були понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.

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