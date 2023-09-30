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У Лимані 17 багатоквартирних будинків не підлягають відновленню. Що відомо про руйнування в місті та чи планують ремонти
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У Лимані 17 багатоквартирних будинків не підлягають відновленню. Що відомо про руйнування в місті та чи планують ремонти

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Лиман, Донецька область, зруйнований будинок, 7 листопада 2022 року
Багатоповерхівка після обстрілу РФ у Лимані на Донеччині, 7 листопада 2022 року. Зруйнований будинок у звільненому Лимані. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

У звільненому рік тому Лимані Донецької області продовжують обстежувати будинки, що зруйновані обстрілами. Понад 85% будівель пошкоджені, а з 286 багатоквартирних будинків 17 відновленню не підлягають, розказав Суспільне Донбас начальник МВА Олександр Журавльов.

"Що житловий фонд, що інфраструктура – ворог не роздивлявся, що це інфраструктура, чи житловий фонд, — воно однаково зруйноване. На даний час ми робимо обстеження. Понад 85% зруйновані – це як комунальні наші будівлі, так і житловий фонд. Але ми ще не прораховували збитки, бо повної інформації немає", — розповів в інтерв’ю Суспільне Донбас Олександр Журавльов.

У місті 236 багатоквартирних будинків. Наразі комісія, за його словами, визначила, що 17 не підлягають відновленню і будуть демонтовані.

"З нашого обстеження нашої комісії 17 багатоповерхівок — це повністю зруйновані, які повністю йдуть під демонтаж".

Близько 60-65% житла можливо буде відновити, додав начальник МВА.

Чому не працює програма "єВідновлення" в Лимані і як "консервують" будинки до зими

Жителі міста не можуть нині звертатись до держави за компенсацією на ремонт пошкодженого житла, уточнив начальник МВА.

"На даний час програма "єВідновлення" не працює, тому що ми у зоні активних бойових дій", — пояснив Олександр Журавльов.

Міська адміністрація також не може ремонтувати будівлі, та наразі, за його словами, пошкоджені будинки комунальники "консервують": поспішають напередодні зими перекрити дахи, аби не відбулось остаточних руйнувань.

"Ми займаємось консервацією багатоповерхівок, тому що дахи пошкоджені. Будівельними матеріалами накриваємо дахи, закриваємо вікна в місцях загального користування. "Консервацією" займаємось посилено: хочемо закрити максимум по всіх багатоповерхівках дахи, тому що 2-3 зими ці багатоповерхівки не переживуть. Вони напитуються вологою, тоді морози — і воно рве будівлю", — пояснив начальник адміністрації.

За його словами, займатися більш масштабними ремонтами та відновленням і в місті, і в громаді можна буде, коли лінія фронту посунеться далі. Нині, уточнив, від Лимана до зони активних бойових дій трохи більше як 20 кілометрів.

"Як тільки відійде від нас лінія фронту, тоді (почнемо — ред.). Бо і бригади не всі охоче їдуть до нас займатися відновленням або консервацією, тому що небезпечно в місті. Дуже важко сьогодні знайти такі бригади. А як лінія фронту відійде, так і запустяться наші програми і "єВідновлення", — додав Журавльов.

Що відомо про Лиман та громаду

До вторгнення в Лиманській громаді (це 40 населених пунктів — ред.) жили близько 43 тисяч людей, нині лишилось 5,5 тисяч. В Лимані жили 22 тисячі людей, зараз залишаються 4,5 тисячі.

В окупації місто на навколишні села та селища були понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.

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