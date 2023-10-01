У Дніпрі прооперували поранену у Костянтинівці дитину

Пораненого внаслідок обстрілу Костянтинівки 13-річного хлопця прооперували в Дніпрі. Про це Суспільному повідомила мати дитини Алла-Аліна.

Пораненого 13-річного хлопця з Костянтинівки лікують в лікарні у Дніпрі. Наразі хлопчику зробили операцію, вона пройшла успішно, розповіла мати дитини.

Вдень 1 жовтня на момент розмови хлопець ще не прийшов до свідомості.

Дитину було поранено вчора, 30 вересня, коли російські окупаційні війска скинули пів тонну авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

Російські військові обстрілювали місто 26, 27, 28, та 30 вересня.

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