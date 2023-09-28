На Донеччині за добу поранення дістали три людини

Протягом 30 вересня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині поранення отримали три людини у Новоукраїнці, Ласточкиному, та Костянтинівці.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1726 людей, поранення отримали 4188 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

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