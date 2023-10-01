Росіяни знищили останній український мурал "Назустріч щастю" в Маріуполі на Донеччині.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Мурал "Назустріч щастю", який навіть не мав жодного натяку на історію України. На якому зображена жінка з порожньою кліткою. Героїня муралу є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя", — написав у Telegram Андрющенко.

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