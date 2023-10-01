Внаслідок російського обстрілу під завалами будинку опинилась родина

Вночі армія РФ завдала обстрілу по селу Кіндратівка, під завалами власного будинку опинилась родина з чотирьох людей. Про це повідомляє Поліція Донецької області.

"У ніч на 1 жовтня російська армія вдарила по селі Кіндратівці Дружківської громади. Від ймовірно, ракети комплексу С-300, постраждав приватний сектор. В результаті руйнування одного з житлових будинків отримала тілесні ушкодження ціла родина – 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що з-під завалів зруйнованого будинку поранених дістав сусід, який працює в рятувальній службі.

Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.

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