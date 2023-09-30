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Зброя США є дуже успішною — віцепрезидент Raytheon про відгуки ЗСУ про Patriot і NASAMS
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Зброя США є дуже успішною — віцепрезидент Raytheon про відгуки ЗСУ про Patriot і NASAMS

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Сем Денеке
Віцепрезидент із ведення бізнесу підрозділу наземного озброєння та протиповітряної оборони у Raytheon Technologie (США) Сем Денеке. Фото: Суспільне

Відгуки про американську зброю, які США отримали від українських військових з поля бою свідчать про те, що американське озброєння "є надзвичайно успішним".

Про це у коментарі Суспільному сказав віцепрезидент із ведення бізнесу підрозділу наземного озброєння та протиповітряної оборони у Raytheon Technologie (США) Сем Денеке в кулуарах Міжнародного форуму оборонних індустрій.

"Для підприємств які виробляють оборонну продукцію у Сполучених Штатах важливо дотримуватися, рішень уряду США. Отже, угоди, які укладаються на двосторонній основі між урядами, як, наприклад ті, про які домовилися минулого тижня в Сполучених Штатах, полегшують нашу співпрацю", — сказав він.

Денеке зазначив, що у США є багато систем в Україні, які захищають її територію та повітряний простір.

"Наприклад система Patriot, NASAMS, Stinger, також ракети Javelin, та розвідувальна техніка. І сьогодні в центрі уваги була тема співпраці з Україною у спільному виробництві такого озброєння", — сказав віцепрезидент Raytheon.

За його словами, відгуки, які США отримали з поля бою свідчать про те, що американське озброєння "є надзвичайно успішним".

"Ми, безумовно, отримуємо відгуки про наші системи та їхню роботу. Ми маємо зворотний зв'язок у реальному часі. Це дозволить нам усе більше й більше вдосконалювати їх у майбутньому, ми цим дуже пишаємося тим. Хочу також відзначити ефективність і дієвість ракет Stinger і Javelin. На початку війни вони допомогли відштовхнути росіян та не дали змоги їм просуватися далі в Україну. Тож ми дуже, дуже пишаємося тією роллю, яку змогли відіграти в Україні", — сказав Денеке.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Україна готується провести Форум оборонних індустрій, аби продемонструвати свої виробничі потужності та залучити оборонні підприємства партнерів до співпраці.

16 вересня глава держави розповів про форум: "Наше завдання абсолютно очевидне — дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".

Форум відбувся 29 вересня. На заході президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що західні виробники зброї завдяки Україні отримують унікальні переваги на ринку для вдосконалення своїх зразків і для створення нової потужнішої зброї.

Генеральний директор Baykar Халук Байрактар повідомив, що компанія інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні.

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