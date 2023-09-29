Опалювальний сезон: як підготовлені підприємства Миколаєва

Теплопостачальні підприємства Миколаєва майже завершили підготовку до нового опалювального сезону. Працівники закінчують роботи з реконструкції теплових мереж. Рівень оплати миколаївцями за тепло, спожите минулого сезону, становить понад 90 відсотків.

Які заходи вживають на випадок можливих надзвичайних ситуацій кореспондентам Суспільного розповіли керівники теплопостачальних підприємств Миколаєва.

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

За словами директора "Миколаївоблтеплоенерго" Миколи Логвінова, підприємство підготовлене до початку опалювального сезону на 90 відсотків.

"Протягом кількох тижнів ми плануємо закінчити на магістральних ділянках всі роботи. Вони досить дорогі. З першого жовтня плануємо заповнити мережі та наших абонентів хімочищенною водою. Ми забезпечені матеріалами, технікою, паливом. Будемо використовувати воду зі свердловин. Минулий рік засвідчив, що вода зі свердловин не вплинула на наші мережі. Тому продовжимо практику використання резервних джерел", — сказав директор комунального підприємства.

Нові труби, що встановлюють на ділянці. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Основна проблема в роботі підприємства — це відсутність компенсації різниці в тарифах від держави, каже Микола Логвінов.

"На перше жовтня різниця в тарифах буде 455 мільйонів гривень. Це борг держави перед нами. Ми винні НАК "Нафтогаз України" за газ 410 мільйонів. Тобто наші борги менші, ніж нам винна держава. З першого вересня працює механізм: всі гроші за тепло надходять на наш рахунок у казначействі. З них 65 відсотків розподіляють на "Нафтогаз" в оплату за газ, а 35 відсотків залишається на рахунку, тобто наші всі гроші зберігаються у казначействі. Це не дозволяє нам ні користуватися грошима, ні брати кредити", — зазначив Микола Логвінов.

Борги населення за спожите тепло під час минулого опалювального сезону майже 130 мільйонів гривень. Рівень оплати становить 92 відсотки.

Розпочинати новий опалювальний сезон підприємство буде зі зниженням температури повітря.

"Об'єкти соціальної сфери будемо вмикати, як похолоднішає і як буде потреба. Школи й садочки зараз не працюють, там немає дітей, тому за можливості будемо тягнути з початком опалення до того, як будемо запускати всі котельні для населення, аби не палити газ і не витрачати бюджетні гроші. Ми окремо будемо запускати лікарні, адже там постійно є люди", — повідомив керівник КП.

Готуємось до найгірших сценаріїв, із чітким розумінням, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій.

"Ми вже готові багато до чого, зокрема й до блекаутів підготувалися. Всі котельні обладнані генераторами. Є 13 модульних котелень. Є декілька для соціальної сфери, на випадок проблем з газом ми зможемо поставити на лікарні й соціальні об'єкти модульні котельні, що працюють на альтернативних видах палива. Але будемо намагатися пройти сезон згідно з визначеними технологіями", — сказав Микола Догвінов.

Приватне акціонерне товариство "Миколаївська Теплоенергоцентраль"

Тимчасово виконувач обов'язків генерального директора приватне акціонерне товариство "Миколаївська ТЕЦ" Дмитро Мірошниченко розповів, що підприємство готове до опалювального сезону на 92 відсотки. Всі енергетичні агрегати капітально відремонтовані.

"Залишилися тільки проєкти, що ми реалізовуємо на теплових мережах. До початку сезону, навіть до 15 жовтня підприємство буде повністю готове подати теплоносій до наших споживачів", — сказав Дмитро Мірошниченко.

Минулий сезон був найважчий в історії ТЕЦ, адже Миколаїв залишився без централізованого водопостачання. Ми опрацювали всі помилки, технічні аспекти і цього року підготувалися до сезону краще. Наразі на ТЕЦ відбуваються процеси реформації, оновлення обладнання, техніки.

"Цього року за гроші донорів відремонтували близько 800 метрів тепломереж великого діаметра. Оновлений парк автотранспорту теж коштом фінансування наших німецьких партнерів. Завдяки співпраці з міською радою був створений аварійний запас труби, арматури та іншого обладнання", — розповів Дмитро Мірошниченко.

За кількістю договорів ПрАТ обслуговує майже 46 тисяч абонентів, загалом близько 150 тисяч миколаївців користуються послугами ТЕЦ. За спожите опалення, сплачують майже 98 відсотків споживачів. Високий рівень розрахунків, каже Дмитро Мірошниченко, також сприяв підготовці до нового опалювального сезону.

"Соціальні об'єкти, школи також будемо підключати одночасно зі споживачів багатоповерхівок. Було багато міркувань, чи варто подавати до шкіл опалення. Але дійшли висновку, що це потрібно зробити, аби не пошкодити меблі, внутрішні стіни, зберегти приміщення, навіть якщо там немає навчального процесу", — пояснив керівник ТЕЦ.

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