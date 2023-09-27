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У Львові реставрують 11 ікон з Івано-Франківщини
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У Львові реставрують 11 ікон з Івано-Франківщини

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У Львові реставрують 11 ікон з Івано-Франківщини
Фото: Суспільне Львів

У Львові реставрують 11 ікон з церкви у Рогатині. Це один з найдавніших дерев’яних храмів України, який, за легендою, пов’язаний з Анастасією Лісовською, яку знають як Роксолану. Церква занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Тож на час дії воєнного стану іконостас розібрали, а ікони поступово реставрують.

Про це Суспільному розповів керівник львівської філії реставраційного центру Тарас Откович.

Ікони XVII століття реставрують у Львівській філії національного науково-дослідного реставраційного центру. На реставрацію їх привезли з церкви Зішестя Святого Духа, що в місті Рогатин Івано-Франківської області. Автор іконостасу — невідомий.

"Іконостас датований 1650 роком. Це один з найгарніших наших іконостасів XVII століття. Так званої "золотої ери українських іконостасів". Стан не до кінця задовільний. Оскільки вони проходили у свій час невдалі реставрації в XIX столітті, потім у XX. Потім реставрації не проводилися. Впродовж сотні років вони так стояли", — говорить керівник філії Реставраційного центру Тарас Откович.

Художниця-реставраторка Оксана Войтович працює над іконою "Богородиця Одигітрія". Каже, вона має значні пошкодження та її кілька разів перемальовували.

"Авторський попередній орнамент, асист. Але він дуже погано зберігся. Потім це ще домальовували, десь у ХVIII столітті. Тобто, нижня робота — десь XVII століття, припустимо. То це — ХVIII століття. Для нас це дуже великий відрізок часу", — говорить художниця-реставраторка Оксана Войтович.

У Львові реставрують 11 ікон з Рогатина
Художниця-реставраторка Оксана Войтович працює над іконою "Богородиця Одигітрія". Фото: Суспільне Львів

Над іконою "Христос Пантократор" понад півроку працює художниця Анастасія Боднар.

"Вона була неодноразово перемальована, багато реставраційних втручань різночасових, багато лакових плівок. А також тут є ураження деревини личинкою жука-деревогриза. Тобто, вона потребує ще процесу дезінсекції та боротьби з жуком-шкідником", — каже художниця-реставраторка Анастасія Бондар.

У Львові реставрують 11 ікон з Рогатина
Художниця Анастасія Бондар працює над іконою "Христос Пантократор". Фото: Суспільне Львів

Церква Зішестя Святого Духа — один з найдавніших дерев’яних храмів України. За переказами, туди приходила молитися Анастасія Лісовська, відома як Роксолана.

"Було передано для проведення консервації і реставрації львівським фахівцям чотири ікони намісного ярусу та сім ікон празникового ярусу іконостаса із Церкви Святого Духа у Рогатині. Усього в іконостасі, якщо я не помиляюсь, є 60 іконописних самостійних зображень. Але увесь іконостас, на жаль, поки що немає можливості передати на реставрацію. Тому періодично ми передаємо по кілька ікон", — говорить завідувачка філії музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів.

За словами Тетяни Петрів, рогатинська церква зараз відкрита для відвідувачів. Однак іконостас оглянути не вдасться, допоки не завершиться реставрація.

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