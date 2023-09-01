Втрати Харківщини у вересні. Згадуємо загиблих захисників поіменно

У вересні стало відомо про загибель 45 оборонців України з Харківської області. Про смерть військових офіційно повідомили громади чи університети. Список сформований за датами повідомлення про загибель чи прощання із захисниками.
Суспільне Харків згадує імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Список не є вичерпним.
Олександр Прийма
26-річний Олександр Прийма із Залужного на Харківщині помер від наслідків поранень, які отримав у травні 2022 року під час боїв під Харковом.
Данило Ваганов
20-річний боєць Данило Ваганов із Дергачів служив у 228-му батальйоні 127-ї бригади тероборони. 1 вересня 2023 року його поховали на Алеї Слави на харківському кладовищі №18.
Денис Сущенко
Денис Сущенко родом з Чугуєва на Харківщині загинув 24 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки на Донеччині.
Андрій Омеляненко
Військовослужбовця Андрія Омеляненка з села Попівки поховали на Алеї Героїв Центрального кладовища Краснограда. Церемонія прощання відбулась 2 вересня, повідомили у Наталинській громаді. Андрій Омеляненко загинув на Запорізькому напрямку.
Денис Бойко
На початку вересня в Богодухівській громаді на Харківщині попрощалися з Денисом Бойком, який загинув 29 серпня біля села Діброва Луганської області.
Микола Мельничук
Кулеметник 17-ї окремої танкової бригади Микола Мельничук загинув 28 серпня у бою поблизу Іванівського Бахмутського району.
Микола Горбенко
Старший лейтенант Микола Горбенко у липні зазнав поранення в бою на Запоріжжі. Він проходив лікування у Хмельницькому, де помер 30 серпня.
Юрій Пархоменко
6 вересня в Чугуєві попрощалися з 23-річним військовим Юрієм Пархоменком, який загинув під час виконання бойового завдання поблизу Маріуполя у травні 2022 року.
Валерій Ісламов
У Пісочинській громаді простилися з Валерієм Ісламовим — чоловік був ветераном АТО та з жовтня 2022 року боронив Україну. Валерій Ісламов поліг на Донеччині 1 вересня. У нього лишилося двоє синів-дошкільнят.
Сергій Козюпа
50-річний військовослужбовець Сергій Козюпа з Краснограда на Харківщині загинув на фронті, обороняючи Запорізький напрямок. Про його загибель 9 вересня повідомила пресслужба Красноградської міськради.
Владислав Ручка
23-річний нацгвардієць Владислав Ручка з села Козіївка Краснокутської громади загинув у бою поблизу Роботиного на Запоріжжі 31 серпня.
Семен Мальцев
54-річний Семен Мальцев помер внаслідок тяжких поранень 8 вересня у лікарні. Він служив бойовим медиком у 53-й ОМБр, брав участь у боях за Бахмут і тримав оборону Авдіївки.
Сергій Лисенко
10 вересня у Богодухівській громаді попрощалися зі старшим солдатом Сергієм Лисенком, який загинув у бою біля села Вільшаної Куп'янського району 5 вересня.
Сергій Березняк
У Харкові 11 вересня попрощалися із 33-річним розвідником підрозділу Kraken Сергієм Березняком з Валок. Захисник загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання. До повномасштабного вторгнення він займався спортом і був переможцем Кубку України з карате.
Михайло Шматченко
У Дергачівській громаді 12 вересня попрощалися із 29-річним сержантом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Михайлом Шматченком, який помер 9 вересня внаслідок тяжкої хвороби.
Дмитро Білокінь
32-річний навідник-оператор Дмитро Білокінь з Люботинської громади загинув 24 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного Запорізької області. З ним попрощалися 13 вересня на цвинтарі № 7 у Коваленках.
Владислав Буторін
16 вересня на Харківщині простилися з 25-річним захисником з Сахновщинської громади Владиславом Буторіним.
Єгор Петров
На Харківщині попрощаються з 24-річним солдатом Єгором Петровим, який загинув унаслідок артобстрілу 13 вересня поблизу Опитного.
Олександр Скорик
16 вересня біля села Рівнополя Донецької області поліг Олександр Скорик з Харківщини. Під час мінометного російського обстрілу він отримав поранення в голову, несумісне з життям.
Олексій Горпинко
19 вересня стало відомо, що Олексій Горпинко з Козіївки Харківської області загинув 5 червня біля села Левадного на Запоріжжі. Його особу визначили за результатами ДНК, до цього часу гранатометника вважали зниклим безвісти.
Володимир Коротецький
47-річний Володимир Коротецький служив командиром механізованого відділення й загинув 5 червня поблизу Левадного на Запоріжжі. Понад три місяці його вважали зниклим безвісти.
Володимир Халімончук
42-річний лозівчанин Володимир Халімончук загинув поблизу міста Покровськ Донецької області. Із полеглим захисником попрощалися 23 вересня у Запоріжжі.
Олександр Харченко
У селі Сухинах Богодухівського району 19 вересня попрощалися із полеглим захисником Олександром Харченком. Він загинув при виконанні бойового завдання 1 вересня поблизу Кліщіївки Донецької області.
В’ячеслав Дзюбенко
39-річний В’ячеслав Дзюбенко загинув 6 вересня 2023 року, внаслідок бойових дій поблизу села Вербового на Запоріжжі. Він служив старшим стрільцем у 82-й десантно-штурмовій бригаді.
Ярослав Бособрод
На фронті загинув працівник Красноградської районної військової адміністрації Ярослав Бособрод.
Олександр Завгородній
На Запорізькому напрямку поблизу села Роботине загинув 52-річний уродженець села Чепелі Золочівської громади Олександр Завгородній. Чоловік служив у Нацгвардії, в бригаді "Спартан".
Костянтин Маковецький
Балаклійська громада попрощалася з 24-річним захисником України Костянтином Маковецьким, який загинув на фронті.
Іван Рєзнік
Розвідник-сапер Іван Рєзнік 18 вересня загинув під час удару російської авіації поблизу Вербового на Запоріжжі. Йому було 30 років.
Денис Нарожиленко
Шевченківська громада попрощалася зі стрільцем-снайпером Денисом Нарожиленком, який загинув 7 вересня у боях під Кліщіївкою на Донеччині.
Михайло Караванченко
42-річний Михайло Караванченко загинув внаслідок поранень поблизу села Роздолівка Донецької області 15 червня. Його поховали 27 вересня у Первомайському.
Ренат Приходько
49-річний Ренат Приходько з Первомайського загинув 20 вересня поблизу села Лозова Ізюмського району.
Станіслав Карамушка
38-річний житель Мерефи Станіслав Карамушка поліг у районі Рівнополя Донецької області 19 вересня. Молодший сержант загинув унаслідок розриву боєприпасу, скинутого з російського БПЛА.
Олександр Олійник
36-річний Олександр Олійник загинув у бою поблизу села Андріївка Донецької області 15 вересня. Загиблого поховали в Руській Лозовій 27 вересня.
Олексій Івакін
У боях за звільнення Запорізької області загинув харківський поет Олексій Івакін. Він служив у 82-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. У захисника залишилися дружина та двоє дітей. З поетом попрощалися на кладовищі №18 у Харкові 28 вересня.
Олександр Яценко
27-річний боєць Олександр Яценко з села Баранового Валківської громади загинув 20 вересня. Він служив у мінометних військах, у березні 2022 року добровольцем пішов на фронт.
Віталій Алексеєнко
31-річний командир стрілецького взводу Віталій Алексеєнко загинув 25 вересня у бою поблизу села Григорівки у Донецькій області. На військову службу його мобілізували 28 квітня 2023 року.
Андрій Соловйов
41-річний Андрій Соловйов загинув 24 вересня на Донеччині. Він служив стрільцем-помічником гранатометника.
Олександр Хоменко
У селі Соколове на Харківщині 20 вересня поховали 42-річного Олександра Хоменка, який з березня вважався зниклим безвісти.
Олексій Єфременко
38-річний стрілець-санітар Олексій Єфременко загинув поблизу села Левадне Запорізької області 5 червня, після чого вважався зниклим безвісти.
Костянтин Жирко
28 вересня в Андріївці Харківської області попрощалися зі стрільцем-гранатометником Костянтином Жирком, який загинув у районі села Кліщіївка Донецької області.
Олександр Сейко
З 41-річним Олександром Сейком попрощалися в Кегичівській громаді. Він загинув 6 червня під час виконання бойового завдання в районі села Оріхово-Василівка Донецької області.
Юрій Дегтярьов
52-річний Юрій Дегтярьов загинув на фронті 17 вересня. Його поховали в Ізюмі 27 вересня.
Віталій Коваленко
Віталій Коваленко з Балаклійщини загинув на фронті в Донецькій області. Він був випускником українського мовно-літературного факультету педагогічного університету ім. Сковороди.
Ігор Олешко
41-річний Ігор Олешко з Первомайського загинув 20 вересня поблизу селища Новоселівського на Луганщині. Він служив стрільцем-помічником гранатометника.
Руслан Дарій
48-річний Руслан Дарій з Нової Водолаги загинув 20 вересня поблизу населеного пункту Полтавка Запорізької області. Захисник підірвався на російській міні під час виконання бойового завдання.
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