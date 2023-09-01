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Втрати Харківщини у вересні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
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Втрати Харківщини у вересні. Згадуємо загиблих захисників поіменно

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Втрати Харківщини у вересні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
Алея Слави на 18 кладовищі у Харкові. 25 квітня 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

У вересні стало відомо про загибель 45 оборонців України з Харківської області. Про смерть військових офіційно повідомили громади чи університети. Список сформований за датами повідомлення про загибель чи прощання із захисниками.

Суспільне Харків згадує імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Список не є вичерпним.

Олександр Прийма

Олександр Прийма
Олександр Прийма. Фото: Facebook/Нововодолазька громада

26-річний Олександр Прийма із Залужного на Харківщині помер від наслідків поранень, які отримав у травні 2022 року під час боїв під Харковом.

Данило Ваганов

Данило Ваганов
Данило Ваганов. Фото: Telegram/Вячеслав Задоренко

20-річний боєць Данило Ваганов із Дергачів служив у 228-му батальйоні 127-ї бригади тероборони. 1 вересня 2023 року його поховали на Алеї Слави на харківському кладовищі №18.

Денис Сущенко

Денис Сущенко
Денис Сущенко. Фото: Facebook/Чугуївська міська рада

Денис Сущенко родом з Чугуєва на Харківщині загинув 24 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки на Донеччині.

Андрій Омеляненко

Андрій Омеляненко
Андрій Омеляненко. Фото: Наталинська громада

Військовослужбовця Андрія Омеляненка з села Попівки поховали на Алеї Героїв Центрального кладовища Краснограда. Церемонія прощання відбулась 2 вересня, повідомили у Наталинській громаді. Андрій Омеляненко загинув на Запорізькому напрямку.

Денис Бойко

Хроніка втрат вересня
Денис Бойко. Фото надали в Богодухівській громаді

На початку вересня в Богодухівській громаді на Харківщині попрощалися з Денисом Бойком, який загинув 29 серпня біля села Діброва Луганської області.

Микола Мельничук

Хроніка втрат вересня
Микола Мельничук. Фото: газета "Нове життя"

Кулеметник 17-ї окремої танкової бригади Микола Мельничук загинув 28 серпня у бою поблизу Іванівського Бахмутського району.

Микола Горбенко

Микола Горбенко
Микола Горбенко. Фото: Telegram/Балаклійська міська військова адміністрація

Старший лейтенант Микола Горбенко у липні зазнав поранення в бою на Запоріжжі. Він проходив лікування у Хмельницькому, де помер 30 серпня.

Юрій Пархоменко

Хроніка втрат вересня
Юрій Пархоменко. Фото: Чугуївська міська рада

6 вересня в Чугуєві попрощалися з 23-річним військовим Юрієм Пархоменком, який загинув під час виконання бойового завдання поблизу Маріуполя у травні 2022 року.

Валерій Ісламов

Валерій Ісламов. Фото: Олег Чорнобай
Валерій Ісламов. Фото: Олег Чорнобай

У Пісочинській громаді простилися з Валерієм Ісламовим — чоловік був ветераном АТО та з жовтня 2022 року боронив Україну. Валерій Ісламов поліг на Донеччині 1 вересня. У нього лишилося двоє синів-дошкільнят.

Сергій Козюпа

Сергій Козюпа
Сергій Козюпа. Фото: Facebook/Красноградська міськрада

50-річний військовослужбовець Сергій Козюпа з Краснограда на Харківщині загинув на фронті, обороняючи Запорізький напрямок. Про його загибель 9 вересня повідомила пресслужба Красноградської міськради.

Владислав Ручка

Владислав ручка
Владислав Ручка. Фото: Краснокутська селищна рада

23-річний нацгвардієць Владислав Ручка з села Козіївка Краснокутської громади загинув у бою поблизу Роботиного на Запоріжжі 31 серпня.

Семен Мальцев

Хроніка втрат вересня
Семен Мальцев. Фото: Вячеслав Задоренко

54-річний Семен Мальцев помер внаслідок тяжких поранень 8 вересня у лікарні. Він служив бойовим медиком у 53-й ОМБр, брав участь у боях за Бахмут і тримав оборону Авдіївки.

Сергій Лисенко

Хроніка втрат вересня
Сергій Лисенко. Фото: Богодухівська міська рада

10 вересня у Богодухівській громаді попрощалися зі старшим солдатом Сергієм Лисенком, який загинув у бою біля села Вільшаної Куп'янського району 5 вересня.

Сергій Березняк

Сергій Березняк загинув на фронті 10 серпня, з ним попрощалися у Харкові 11 вересня
Сергій Березняк. Фото: Валківська міська рада

У Харкові 11 вересня попрощалися із 33-річним розвідником підрозділу Kraken Сергієм Березняком з Валок. Захисник загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання. До повномасштабного вторгнення він займався спортом і був переможцем Кубку України з карате.

Михайло Шматченко

У Дергачівській громаді попрощалися із бійцем Михайлом Шматченком
Михайло Шматченко. Фото: Вячеслав Задоренко

У Дергачівській громаді 12 вересня попрощалися із 29-річним сержантом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Михайлом Шматченком, який помер 9 вересня внаслідок тяжкої хвороби.

Дмитро Білокінь

32-річний захисник Дмитро Білокінь з Люботинської громади загинув у Запорізькій області
Дмитро Білокінь. Фото: виконком Люботинської міськради

32-річний навідник-оператор Дмитро Білокінь з Люботинської громади загинув 24 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного Запорізької області. З ним попрощалися 13 вересня на цвинтарі № 7 у Коваленках.

Владислав Буторін

Владислав Буторін
Владислав Буторін. Фото: Сахновщинська громада

16 вересня на Харківщині простилися з 25-річним захисником з Сахновщинської громади Владиславом Буторіним.

Єгор Петров

Хроніка втрат вересня
Єгор Петров. Фото: Мереф'янська громада

На Харківщині попрощаються з 24-річним солдатом Єгором Петровим, який загинув унаслідок артобстрілу 13 вересня поблизу Опитного.

Олександр Скорик

Хроніка втрат вересня
Олександр Скорик. Фото: Мереф'янська громада

16 вересня біля села Рівнополя Донецької області поліг Олександр Скорик з Харківщини. Під час мінометного російського обстрілу він отримав поранення в голову, несумісне з життям.

Олексій Горпинко

Хроніка втрат вересня
Олексій Горпинко. Фото: Краснокутська селищна рада

19 вересня стало відомо, що Олексій Горпинко з Козіївки Харківської області загинув 5 червня біля села Левадного на Запоріжжі. Його особу визначили за результатами ДНК, до цього часу гранатометника вважали зниклим безвісти.

Володимир Коротецький

Володимир Коротецький
Володимир Коротецький. Фото: Facebook/Нововодолазька селищна територіальна громада

47-річний Володимир Коротецький служив командиром механізованого відділення й загинув 5 червня поблизу Левадного на Запоріжжі. Понад три місяці його вважали зниклим безвісти.

Володимир Халімончук

Лозівчанин Володимир Халімончук загинув поблизу міста Покровськ
Володимир Халімончук. Фото: Лозівська міськрада

42-річний лозівчанин Володимир Халімончук загинув поблизу міста Покровськ Донецької області. Із полеглим захисником попрощалися 23 вересня у Запоріжжі.

Олександр Харченко

Олександр Харченко загинув при виконанні бойового завдання 1 вересня поблизу Кліщіївки
Олександр Харченко. Фото: Богодухівська міськрада

У селі Сухинах Богодухівського району 19 вересня попрощалися із полеглим захисником Олександром Харченком. Він загинув при виконанні бойового завдання 1 вересня поблизу Кліщіївки Донецької області.

В’ячеслав Дзюбенко

В’ячеслав Дзюбенко боєць загинув
В’ячеслав Дзюбенко. Фото: Facebook/Микола Бакшеєв

39-річний В’ячеслав Дзюбенко загинув 6 вересня 2023 року, внаслідок бойових дій поблизу села Вербового на Запоріжжі. Він служив старшим стрільцем у 82-й десантно-штурмовій бригаді.

Ярослав Бособрод

На фронті загинув працівник Красноградської РВА Ярослав Бособрод
Ярослав Бособрод. Фото: Красноградська міськрада

На фронті загинув працівник Красноградської районної військової адміністрації Ярослав Бособрод.

Олександр Завгородній

На Запорізькому напрямку загинув уродженець села Чепелі Золочівської громади Олександр Завгородній
Олександр Завгородній. Фото: Золочівська селищна рада

На Запорізькому напрямку поблизу села Роботине загинув 52-річний уродженець села Чепелі Золочівської громади Олександр Завгородній. Чоловік служив у Нацгвардії, в бригаді "Спартан".

Костянтин Маковецький

Балаклійська громада попрощалася з 24-річним захисником України Костянтином Маковецьким, який загинув на фронті.

Іван Рєзнік

Іван Рєзнік
Іван Рєзнік/Facebook/Валківська міська рада

Розвідник-сапер Іван Рєзнік 18 вересня загинув під час удару російської авіації поблизу Вербового на Запоріжжі. Йому було 30 років.

Денис Нарожиленко

Шевченківська громада попрощалася зі стрільцем-снайпером Денисом Нарожиленком, який загинув 7 вересня у боях під Кліщіївкою на Донеччині.

Михайло Караванченко

Хроніка втрат вересня
Михайло Караванченко. Фото: facebook.com/pervomrada

42-річний Михайло Караванченко загинув внаслідок поранень поблизу села Роздолівка Донецької області 15 червня. Його поховали 27 вересня у Первомайському.

Ренат Приходько

Хроніка втрат вересня
Ренат Приходько. Фото: Первомайська міська рада

49-річний Ренат Приходько з Первомайського загинув 20 вересня поблизу села Лозова Ізюмського району.

Станіслав Карамушка

Хроніка втрат вересня
Станіслав Карамушка. Фото: Мереф'янська громада

38-річний житель Мерефи Станіслав Карамушка поліг у районі Рівнополя Донецької області 19 вересня. Молодший сержант загинув унаслідок розриву боєприпасу, скинутого з російського БПЛА.

Олександр Олійник

Хроніка втрат вересня
Олександр Олійник. Фото: Дергачівська міська громада

36-річний Олександр Олійник загинув у бою поблизу села Андріївка Донецької області 15 вересня. Загиблого поховали в Руській Лозовій 27 вересня.

Олексій Івакін

Харківський поет Олексій Івакін загинув на фронті
Олексій Івакін. Фото: PEN Ukraine

У боях за звільнення Запорізької області загинув харківський поет Олексій Івакін. Він служив у 82-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. У захисника залишилися дружина та двоє дітей. З поетом попрощалися на кладовищі №18 у Харкові 28 вересня.

Олександр Яценко

Олександр Яценко
Олександр Яценко. Фото: Facebook/Валківська міська рада

27-річний боєць Олександр Яценко з села Баранового Валківської громади загинув 20 вересня. Він служив у мінометних військах, у березні 2022 року добровольцем пішов на фронт.

Віталій Алексеєнко

Віталій Алексеєнко
Віталій Алексеєнко. Фото: Facebook/Валківська міська рада

31-річний командир стрілецького взводу Віталій Алексеєнко загинув 25 вересня у бою поблизу села Григорівки у Донецькій області. На військову службу його мобілізували 28 квітня 2023 року.

Андрій Соловйов

Хроніка втрат вересня
Андрій Соловйов. Фото: Слобожанська селищна рада

41-річний Андрій Соловйов загинув 24 вересня на Донеччині. Він служив стрільцем-помічником гранатометника.

Олександр Хоменко

Хроніка втрат вересня
Олександр Хоменко. Фото: Зміївська міська рада

У селі Соколове на Харківщині 20 вересня поховали 42-річного Олександра Хоменка, який з березня вважався зниклим безвісти.

Олексій Єфременко

Хроніка втрат вересня
Олексій Єфременко. Фото: Зміївська міська рада

38-річний стрілець-санітар Олексій Єфременко загинув поблизу села Левадне Запорізької області 5 червня, після чого вважався зниклим безвісти.

Костянтин Жирко

Хроніка втрат вересня
Костянтин Жирко. Фото: Донецька селищна громада

28 вересня в Андріївці Харківської області попрощалися зі стрільцем-гранатометником Костянтином Жирком, який загинув у районі села Кліщіївка Донецької області.

Олександр Сейко

Хроніка втрат вересня
Олександр Сейко. Фото: Кегичівська громада

З 41-річним Олександром Сейком попрощалися в Кегичівській громаді. Він загинув 6 червня під час виконання бойового завдання в районі села Оріхово-Василівка Донецької області.

Юрій Дегтярьов

Хроніка втрат вересня
Юрій Дегтярьов. Фото: Ізюмська громада

52-річний Юрій Дегтярьов загинув на фронті 17 вересня. Його поховали в Ізюмі 27 вересня.

Віталій Коваленко

Хроніка втрат вересня
Віталій Коваленко. Фото: Харківський педагогічний університет

Віталій Коваленко з Балаклійщини загинув на фронті в Донецькій області. Він був випускником українського мовно-літературного факультету педагогічного університету ім. Сковороди.

Ігор Олешко

Ігор Олешко
Ігор Олешко. Фото: Telegram/Микола Бакшеєв

41-річний Ігор Олешко з Первомайського загинув 20 вересня поблизу селища Новоселівського на Луганщині. Він служив стрільцем-помічником гранатометника.

Руслан Дарій

Руслан Дарій
Руслан Дарій. Фото: Нововодолазька громада

48-річний Руслан Дарій з Нової Водолаги загинув 20 вересня поблизу населеного пункту Полтавка Запорізької області. Захисник підірвався на російській міні під час виконання бойового завдання.

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