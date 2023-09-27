Загинув командир мінометного розрахунку з Валківщини

27-річний боєць Олександр Яценко з села Баранового загинув 20 вересня. Він служив у мінометних військах.

Про це повідомила пресслужба міськради.

У 2017-2018 роках Олександр Яценко служив в АТО, а коли повернувся — ремонтував автівки на СТО у Харкові. У березні 2022 року він добровольцем пішов на фронт.

"Був командиром мінометного розрахунку, разом із бойовими побратимами звільняв від російських окупантів Запорізький край. Минулого року, коли приїздив додому у короткотермінову відпустку, оформив офіційний шлюб зі своєю коханою. А дізнавшись згодом, що вона завагітніла, з таким нетерпінням чекав на народження дитини", — сказано в повідомленні.

29 вересня з Олександром Яценком попрощалися у рідному селі.

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