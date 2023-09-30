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Стрілець з Первомайського загинув у боях за Луганщину
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Стрілець з Первомайського загинув у боях за Луганщину

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Стрілець з Первомайського загинув у боях за Луганщину
Ігор Олешко. Фото: Telegram/Микола Бакшеєв

41-річний Ігор Олешко загинув 20 вересня поблизу селища Новоселівського на Луганщині. Він служив стрільцем-помічником гранатометника.

Про втрату повідомив Первомайський міський голова Микола Бакшеєв.

"До повномасштабної війни працював у приватному підприємстві, де налагоджував станки. 26 травня 2023 року Ігор приєднався до Збройних Сил України і боронив Батьківщину на найскладніших напрямках фронту. Був справедливою, турботливою та чесною людиною, за що мав велику повагу серед усіх, хто його знав", — сказано в дописі.

У чоловіка залишилась мати, батько та рідний брат. З Ігорем Олешком попрощаються 1 жовтня.

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