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31-річний лейтенант з Валок поліг на Донеччині
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31-річний лейтенант з Валок поліг на Донеччині

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31-річний лейтенант з Валок поліг на Донеччині
Віталій Алексеєнко. Фото: Facebook/Валківська міська рада

Командир стрілецького взводу Віталій Алексеєнко загинув 25 вересня у бою поблизу села Григорівки у Донецькій області.

Про це повідомили у Валківській міськраді.

Після закінчення школи Віталій Алексеєнко навчався на агронома у Харківському аграрному університеті, а на військовій кафедрі університету внутрішніх справ отримав офіцерське звання, розповіли у міській раді.

"На військову службу його мобілізували 28 квітня 2023 року. До останньої хвилини свого життя залишався мужнім воїном, вірним військовій присязі", — сказано в повідомленні.

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