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Військовий з Харківщини загинув на Бахмутському напрямку
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Військовий з Харківщини загинув на Бахмутському напрямку

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Військовий з Харківщини загинув на Бахмутському напрямку
Олександр Сейко. Фото: Кегичівська громада

З 41-річним Олександром Сейком попрощалися в Кегичівській громаді. Він загинув 6 червня під час виконання бойового завдання в районі села Оріхово-Василівка Донецької області.

Про втрату повідомили у громаді.

"У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною", — сказано в повідомленні громади.

Олександра Сейка поховали 29 вересня на кладовищі Калинівки.

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