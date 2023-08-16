Президент Володимир Зеленський 15 серпня відвідав військових та особисто подякував їм за хоробрість і "справжню українську силу".

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наші воїни на Донбасі потужно б'ються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед", — зазначив президент.

Зеленський розповів про низку успіхів українських захисників, зокрема:

5-та окрема штурмова бригада не дала армії РФ оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку.

24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" відкинув ворога на 6 кілометрів, і під час знищив до двох рот окупантів.

Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади цими днями не дали росіянам вийти у напрямку Костянтинівки й відкинули ворога до 8 кілометрів у глибину його позицій.

Воїни взводу "Десептикони" взяли в боях важливі об'єкти та панівні висоти, що дало змогу успішно продовжувати активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.

92-га окрема штурмова бригада веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони армії РФ, і створює умови для просування Сил оборони та звільнення української землі.

"Мав честь відвідати ці бригади, особисто подякувати воїнам за хоробрість і справжню українську силу. Битися заради України та здобувати результат — найвища честь", — додав глава держави.