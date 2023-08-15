Президент Володимир Зеленський, відвідавши бойові бригади 15 серпня, почув від комбатів відгуки про застосування західної техніки та зброї на фронті.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Кожен такий відгук — те, про що будемо говорити з лідерами (держав-партнерів — Ред.)", — зазначив український лідер.

Президент розповів, що 15 серпня відвідав різні райони Запорізької області та разом із командувачем ОСУВ "Таврія" Олександром Тарнавським був у розташуваннях:

3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії;

47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад;

46-ї аеромобільної бригади;

116-ї, 117-ї і 118-ї бригади 10-го армійського корпусу.

"Кожна — особлива, всі — молодці. Відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів. Поспілкувалися з комбригами та комбатами про потреби наших воїнів – те, що вони реально відчувають на передовій", — підкреслив Зеленський.

Як вказав глава держави, усе, про що говорили воїни, звучатиме на Ставці.

Він пояснив, що коли таке спілкування — бригада за бригадою, і у всіх — реальний бойовий досвід, — то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід однієї бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі Сили оборони.

"Зафіксували конкретні потреби — засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини "медевак". Є додаткові організаційні питання, зокрема щодо офіцерських звань. Тренування воїнів — одне з ключових завдань. Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів та яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів — це також відповідальність кожного командира всіх ланок. Важлива мотивація людей, і це прямий наслідок того, як вчаться воювати", — продовжив український лідер.

Президент подякував захисникам, які беруть трофеї та ставлять на службу Україні російську техніку.

"Це не просто раціональність наших хлопців, це й важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю у ворога та використовувати для захисту життя України. Мав честь нагородити наших воїнів — солдати, сержанти, офіцери", — додав Зеленський.

Окремо глава держави висловив вдячність усім, хто допомагав із ліквідацією наслідків ракетних ударів РФ 14 серпня в Одесі й на Харківщині, 15 серпня — у Львові, Луцьку, Дніпрі, Краматорську, Черкаській та Запорізькій областях.

"Щодня маємо пам'ятати: кроки вперед наших воїнів на передовій наближають безпеку й захист для всіх наших міст і сіл. А що більше сили в нашої ППО, то більше можливостей тилових областей працювати для оборони. Вже збільшуємо, зокрема військове виробництво — навіть у таких умовах, як зараз. І будемо збільшувати. Українська мета очевидна: ми переможемо та забезпечимо Україні силу, яка дозволить гарантувати надійний мир", — підсумував він.