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Дружина загиблого на блокпосту нацгвардійця отримала гроші від родини судді Тандира. Обіцяє їх повернути
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Дружина загиблого на блокпосту нацгвардійця отримала гроші від родини судді Тандира. Обіцяє їх повернути

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суддя Тандир
Судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця, 27 травня обирають запобіжний захід, фото: Суспільне

Дружина загиблого на блокпосту нацгвардійця Анна Бондаренко знайшла на своєму рахунку анонімні перекази, які можуть бути від родини судді Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Києві 26 травня.

Про це повідомило видання "Бабель".

Анна Бондаренко заявила, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума ― 18 тисяч гривень. Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила найближчим часом повернути їх адвокатам судді.

Журналісти Суспільного зателефонували Анні Бондаренко і жінка розповіла, що має намір попросити у адвокатів судді квитанції щодо перерахунку грошей від родини Тандира і хоче повернути їх під час наступного судового засідання.

"А ці (гроші — ред.), що я знайшла 30.05 і 01.06 один в перший день і три вже 1.06. Перший на суму 4750, потім 4800, 4950, 3600. Коли я взяла квитанції, то були лише адреси, звідки надсилалося, де термінал був. І номер телефону був +38067 і дві останні цифри. Все інше шифрувалося. Я подивилася, бо ж пані Тандир (дружина судді — ред.) телефонувала мені 21 червня. Я подивилася, то вийшло, що у двох перерахунках збігаються дві останні цифри з її закінченням номеру телефону. Я не можу казати, що це точно вони", — сказала Анна Бондаренко.

Єдине, що потрібно, каже жінка, аби Олексій Тандир поніс покарання і опинився за ґратами.

"Якби я раніше помітила ці перекази, я б давно їх повернула. Це були перші дні (після смертельної ДТП — ред.). Мені було не до того. Це вчора (15.08 — ред.) ввечері я дивилася. Я перетелефонувала в усі банки, попросила всі виписки. Вже надала їх нашим адвокатам. Чому я вважаю, що це вони (родина Тандира — ред.), бо дівчинка з ПриватБанк скинула квитанції зарахувань. І відправник вказується Бондаренко Анна і отримувач. Плюс сума менше 5 тисяч — бо так не треба авторизуватися. Бо якби більше 5 тисяч, то треба", — зазначила Анна Бондаренко.

14 серпня адвокатка Тандира Ірина Бовнегра повідомила Суспільному, що дружина судді перерахувала грошову допомогу на рахунок вдові нацгвардійця. Анна Бондаренко тоді це спростувала.

Що відомо про аварію за участі судді, внаслідок якої загинув військовий Нацгвардії

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

27 травня Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

У липні Державне бюро розслідувань повідомило, що одна з судово-психологічних експертиз показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Печерський райсуд Києва 17 липня розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. За рішенням суду, він перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року без визначення застави.

3 серпня у ДБР повідомили, завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.

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