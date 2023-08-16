Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен перепросив за свою заяву про те, що Україна може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території.

Слова Єнссена цитує видання VG.

"Моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була помилка", — сказав він.

Раніше 15 серпня керівник апарату генсека Альянсу Стіан Єнссен допустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території. Згодом у МЗС і РНБО відповіли Єнссену, підкресливши, що Україна територіями не торгує й не варто "мацати нерви" українців.

Після цього офіційний представник блоку у коментарі Суспільному підтвердив, що Північноатлантичний альянс повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. "Позиція чітка й не змінилася", — сказав він.

До слова, у липні президент Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО заявив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями, "навіть якщо це село, в якому живе один дід".

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30-ти союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.