Північноатлантичний альянс повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Відповідну позицію підтвердили лідери держав НАТО на саміті у Вільнюсі й вона не змінилася.

Про це у коментарі Суспільному повідомив офіційний представник блоку.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, й ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру", — зазначив співрозмовник.

Водночас посадовець наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру. І, за його словами, очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться.

"Позиція Альянсу чітка та не змінилася", — додав представник НАТО.

Раніше 15 серпня керівник апарату генсека Альянсу Стіан Єнссен допустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території. Згодом у МЗС і РНБО відповіли Єнссену, підкресливши, що Україна територіями не торгує й не варто "мацати нерви" українців.

До слова, у липні президент Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО заявив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями, "навіть якщо це село, в якому живе один дід".

Що отримала Україна під час саміту НАТО

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30-ти союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.