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У Гостомельській громаді на Київщині відновили 900 пошкоджених війною об'єктів
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У Гостомельській громаді на Київщині відновили 900 пошкоджених війною об'єктів

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Будинок у Гостомелі
Будинок у Гостомелі до і після відновлення. . Фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram

У Гостомельській громаді Київської області вже відновили 900 об'єктів, з яких 887 — житлового фонду. Ці об'єкти були пошкоджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та окупації військами РФ частини регіону.

Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Загалом внаслідок російської військової агресії у громаді зазнали пошкоджень 3250 об'єктів, з них 3166 житлових будівель. Відбудова розпочалася одразу після звільнення території від російських військ. Одним із таких об'єктів є багатоквартирний житловий будинок у смт Гостомель за адресою: вул. Свято-Покровська, 73, де проживали близько 150 людей. Будівля зазнала значних ушкоджень у період окупації, від влучання боєприпасів були пошкоджені вікна та фасади. Усередині будинку виникла пожежа.

Відновлювати житловий об'єкт почали наприкінці 2022 року. За рахунок резервного фонду замінили віконні конструкції та виконали інші будівельні роботи. Коштом місцевого бюджету відремонтували фасади житлового будинку та укріпили залізобетонну конструкцію, зазначили у Київській ОВА.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад.

Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об’єктів. Основний "удар" припав саме на житло – 24,3 тис. об'єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

Станом на початок серпня у Київській області відновили повністю та частково із забезпеченням життєдіяльності понад 12,5 тис. об'єктів. Зокрема, відновили понад 11,1 тис. багатоквартирних та приватних будинків, 187 дитсадків та шкіл, 101 медзаклад, 68 адмінбудівель та ЦНАПів.

У червні 2023 року в системі Prozorro оголосили перші торги на відновлення об'єктів інфраструктури на Київщині. Це житло у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівля у Бородянці.

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