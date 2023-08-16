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"Миколаївгаз" перейшов під держуправління "Нафтогаз". Які нововведення чекають на миколаївців
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"Миколаївгаз" перейшов під держуправління "Нафтогаз". Які нововведення чекають на миколаївців

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Акціонерне товариство "Миколаївгаз" 15 серпня перейшло під державне управління Групи Нафтогаз.

Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця підприємства "Миколаївгаз" Ірина Крісанова.

"Відучора (15 серпня — ред.) газові мережі Миколаївщини, як і по всій країні поетапно переходять під державне управління Групи Нафтогаз, до складу якої вчора увійшло й АТ "Миколаївгаз". Реквізити наразі залишаються незмінними, ми будемо інформувати наших клієнтів і через паперові квитанції, і через доступні інформаційні засоби", — говорить Ірина Крісанова.

За словами речниці, тариф на розподіл природного газу залишається незмінним.

"Щодо передачі показань, так, сервіси "104" є вже неактуальними для Миколаївщини. Передавати показники, без змін, треба з першого по п’яте число кожного місяця. Зараз для клієнтів компанії доступні сервіси "Газ.ua". Там спрощена процедура реєстрації, де можна передати показання, знаючи номер особового рахунку та прізвище власника рахунку", — розповідає речниця.

Також для передачі показників можливо надіслати смс-повідомлення на короткий номер "46-47", вказавши дев’ять цифр особового рахунку, та п’ять цифр показників лічильника.

"Також у роботі зараз є чат-боти "Газ.ua" у Viber та Telegram, тому показання будуть прийматися таким чином. Також є активні номери телефонів контакт-центру, їх декілька, вони опубліковані на нашій офіційній сторінці у Facebook", — каже Ірина Крісанова.

На сайті "ГАЗМЕРЕЖІ" зазначили, що інтеграція підприємств — перший крок у вирішенні ключової мети — забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи.

"Це завдання, яке вже вирішується в низці прифронтових і тилових регіонів України. Послуги населенню надають новоутворені філії управляючої компанії", — йдеться на сайті.

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