Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені семеро людей — голова ОВА

16 серпня 2023 року російські військові обстріляли обласний центр та три населені пункти Херсонської області. Є поранені.

Про це йдеться в Telegram голови ОВА Олександра Прокудіна.

За даними Прокудіна, армія РФ зранку вдарила по освітньому закладу та лікарні в Херсоні. Поранені троє людей, серед них пацієнт лікарні, який проходив курс лікування ішемічного інсульту.

Внаслідок ранкових обстрілів також поранений чоловік, який працював в полі в Зеленівці та 60-річний чоловік у Хрещенівці.

"Стало відомо, що опівночі російська армія обстріляла Микільське, поранено подружжя, вони перебувають у лікарні", — повідомив Прокудін.

Раніше в прокуратурі повідомили, що в ніч на 16 серпня російські військові завдали артилерійського удару по Дар'ївській громаді, поранені двоє людей.

Що відомо про обстріли Херсонської області 15 серпня 2023 року

На Херсонському напрямку російська армія з авіації вдарила по Миколаївці та Садовому, з артилерії обстріляла Херсон та Понятівку, повідомив Генштаб.

Армія РФ випустила по Новодмитрівці Херсонської області 12 снарядів. Поранений 71-річний чоловік, його ушпиталили. Пошкоджені щонайменше десять будинків. Як повідомили правоохоронці, вдень російські війська з артилерії також вдарили по Херсону. Поранена 29-річна жінка.

Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їх шпиталізували до лікарні.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber