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Внаслідок обстрілів військами РФ Львового на Херсонщині поранені троє людей
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Внаслідок обстрілів військами РФ Львового на Херсонщині поранені троє людей

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Внаслідок обстрілів військами РФ Львового на Херсонщині поранені троє людей
Херсонщина. Вибите скло у вікні будинку після російських обстрілів, 30 липня 2023 року Фото: Херсонська обласна прокуратура/Telegram

Російська армія ввечері 15 серпня обстріляла Львове Тягинської громади на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

40 та 46-річних чоловіків та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги, йдеться у повідомленні.

Раніше вдень російські війська атакували Новодмитрівку на Херсонщині, випустивши дванадцять снарядів. Також обстріляли Херсон. Поранені чоловік та жінка.

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