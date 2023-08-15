Внаслідок обстрілів військами РФ Львового на Херсонщині поранені троє людей

Російська армія ввечері 15 серпня обстріляла Львове Тягинської громади на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

40 та 46-річних чоловіків та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги, йдеться у повідомленні.

Раніше вдень російські війська атакували Новодмитрівку на Херсонщині, випустивши дванадцять снарядів. Також обстріляли Херсон. Поранені чоловік та жінка.

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