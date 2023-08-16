Армія РФ за добу 61 раз обстріляла Херсонщину: поранені шестеро людей

Упродовж 15 серпня російська армія 61 раз обстріляла Херсонську область. Випустила по її території 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації, по Херсону — 13 снарядів.

Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.Через російську збройну агресію шестеро людей поранені", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 15 серпня

На Херсонському напрямку армія РФ з авіації вдарила по Миколаївці та Садовому, з артилерії обстріляла Понятівку, Херсон, Новодмитрівку, повідомив Генштаб.

Армія РФ випустила по Новодмитрівці Херсонської області 12 снарядів. Поранений 71-річний чоловік, його ушпиталили. Пошкоджені щонайменше десять будинків.

Як повідомили правоохоронці, вдень російські війська з артилерії також вдарили по Херсону. Поранена 29-річна жінка.

Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їх шпиталізували до лікарні.

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