В ніч на 16 серпня російські військові завдали артилерійського удару по Дар'ївській громаді Херсонської області.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, російські снаряди влучили у приватний будинок. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Поранено подружжя — чоловік та жінка, їх ушпиталили.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військами РФ законів та звичаїв війни.

Що відомо про обстріли Херсонщини за 15 серпня 2023 року

На Херсонському напрямку російська армія з авіації вдарила по Миколаївці та Садовому, з артилерії обстріляла Херсон та Понятівку, повідомив Генштаб.

Армія РФ випустила по Новодмитрівці Херсонської області 12 снарядів. Поранений 71-річний чоловік, його ушпиталили. Пошкоджені щонайменше десять будинків. Як повідомили правоохоронці, вдень російські війська з артилерії також вдарили по Херсону. Поранена 29-річна жінка.

Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їх шпиталізували до лікарні.

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