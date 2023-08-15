НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Армія РФ випустила по Новодмитрівці 12 снарядів та обстріляла Херсон
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиТОП РЕГІОНІВРегіони

Армія РФ випустила по Новодмитрівці 12 снарядів та обстріляла Херсон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пошкоджений обстрілами будинок на Херсонщині
Херсонщина, будтнок в одному з населених пунктів куди влучив російський снаряд, 13 серпня 2023 року. Фото: Національна поліція України/Telegram

Російські війська атакували Новодмитрівку на Херсонщині, випустивши дванадцять снарядів. Також обстріляли Херсон.

Про це повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомив Прокудін, поранений 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. Його шпиталізували. Обстрілами пошкоджені щонайменше десять житлових будинків.

За повідомленням Херсонської обласної прокуратури, війська РФ також обстріляли Херсон. Поранена 29-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт.

Що відомо про обстріли Херсонщини 14 серпня

Російська армія за добу з артилерії обстріляла понад 20 населених пунктів на Херсонському напрямку, з авіації атакувала Ольгівку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські війська обстріляли Херсон. За даними прокуратури, відомо про чотирьох поранених внаслідок обстрілу Херсонщини армією РФ. Двох людей ушпиталили. Також пошкоджені будинки і господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Через атаку російських військ були пошкоджені склади та автомобіль громадської організації ADRA. Розподіл та роздачу допомоги з 11 серпня припинили.

Російська армія атакувала житловий будинок у Понятівці Дар'ївської громади. Поранений господар оселі. Його шпиталізували з втратою руки.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Як &quot;освітню організацію&quot;. У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували &quot;Групу &quot;Вагнера&quot;
Як "освітню організацію". У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували "Групу "Вагнера"
&quot;Ми тут прожили 16 років&quot;. Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
"Ми тут прожили 16 років". Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
Третя штурмова бригада. Прощання із військовослужбовцем Михайлом Колесніком: фото
"Він був патріотом до останнього свого подиху". У Запоріжжі попрощалися із військовослужбовцем Михайлом Колесніком
Депутат ОПЗЖ Сіверськ
Депутата "ОПЗЖ" судитимуть за передачу Росії даних про розташування Сил оборони у Сіверську на Донеччині
На початок