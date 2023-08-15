Російські війська атакували Новодмитрівку на Херсонщині, випустивши дванадцять снарядів. Також обстріляли Херсон.

Про це повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомив Прокудін, поранений 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. Його шпиталізували. Обстрілами пошкоджені щонайменше десять житлових будинків.

За повідомленням Херсонської обласної прокуратури, війська РФ також обстріляли Херсон. Поранена 29-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт.

Що відомо про обстріли Херсонщини 14 серпня

Російська армія за добу з артилерії обстріляла понад 20 населених пунктів на Херсонському напрямку, з авіації атакувала Ольгівку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські війська обстріляли Херсон. За даними прокуратури, відомо про чотирьох поранених внаслідок обстрілу Херсонщини армією РФ. Двох людей ушпиталили. Також пошкоджені будинки і господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Через атаку російських військ були пошкоджені склади та автомобіль громадської організації ADRA. Розподіл та роздачу допомоги з 11 серпня припинили.

Російська армія атакувала житловий будинок у Понятівці Дар'ївської громади. Поранений господар оселі. Його шпиталізували з втратою руки.

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