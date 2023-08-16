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"Яка користь? Птахи й кажани будуть ситі". У Харкові вночі літають зграї метеликів — науковець розповів про їхній вид
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"Яка користь? Птахи й кажани будуть ситі". У Харкові вночі літають зграї метеликів — науковець розповів про їхній вид

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&quot;Яка користь? Птахи й кажани будуть ситі&quot;. У Харкові вночі літають зграї метеликів — науковець розповів про їхній вид
Ввечері у Харкові фіксують зграї метеликів поблизу ліхтарів. Серпень 2023 року. Фото: t.me/huyovy_kharkiv

Вночі у Харкові біля ліхтарів фіксують зграї комах, схожих на метеликів. Це лишайниці чотирикрапкові, вони не завдають людям шкоди.

Про це Суспільне Харків розказав викладач кафедри ботаніки Харківського педуніверситету Юрій Бенгус.

"Зараз люди питають: "А що це за масове розмноження метеликів? Звідки вони? Їх так багато". Два тижні тому мене питали про інше — звідки стільки гусені?", — усміхається Бенгус.

Лишайниця у Харкові
Лишайниця чотирикрапкова у Харкові, 15 серпня 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"Гусінь ця була поширена два тижні тому, і вона була на всіх деревах Лісопарку. Люди жахалися і казали: "Що робити? Вона ж усе їсть!". Вона називається лишайниця. Чому? Тому що вона їсть лишайник, і він для нас некорисний, нешкідливий, просто він є. І якщо її з'їсть гусінь, нічого страшного не буде. Іншого вона не їсть", — каже науковець.

Юрій Бенгус
Викладач кафедри ботаніки Харківського педуніверситету Юрій Бенгус. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

За його словами, самка лишайниці з чотирма крапками на крильцях, самці — без крапок і з сірими крильцями.

"Яка користь від цієї гусені? З неї виводиться метелик, якого їдять пташки, кажани, й це добре, бо вони будуть ситі. А шкоди ніякої немає. Я думаю, що можливо ще дні 3-4 політають, не більше", — розказує Бенгус.

За його словами, частина лишайниць перезимує і з'явиться наступного року.

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