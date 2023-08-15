Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на коментар МЗС Росії у тому, що країна вдалася до "недружнього кроку", виславши співробітників російського посольства. За її словами у посольстві РФ у Кишиневі залишилось достатньо дипломатів, щоб надавати громадянам якісні послуги.

Про це Майя Санду заявила у коментарі TV Nord.

"Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як РФ напала на Україну і вбиває невинних людей й руйнує там міста та села", — сказала президентка Молдови.

14 серпня влада Молдови вислала 45 дипломатів та співробітників посольства Росії з країни. Згідно з рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями.

26 липня уряд Молдови вирішив скоротити кількість акредитованого дипломатичного персоналу в російському посольстві в Кишиневі на тлі журналістського розслідування щодо антен на даху будівлі дипустанови Кремля.

В той же день офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ розцінює це "як нічим не обґрунтовані та недружні дії, які не залишаться без відповіді".

Що відомо про ситуацію у Молдові

Президент Зеленський під час виступу на саміті ЄС 9 лютого заявив про "план Росії взяти Молдову під свій контроль". Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.

20 лютого президент України заявив, що Росія давно планувала змінити владу та влаштувати провокації у Молдові, про що він уже попередив президента Маю Санду. Однак Молдова і РФ не мають спільного кордону, а росіяни могли перекидати своїх військових лише в аеропорт у Кишиневі. 21 лютого прем'єр-міністр Дорін Речан підтвердив слова Зеленського про те, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових до Молдови.

З осені минулого року у Молдові тривають мітинги проти підвищення цін на енергоносії у країні та дій уряду. Їх скликає опозиційна до влади політична партія "Шор". За словами президентки країни Маї Санду, ця партія "намагається показати чи продати ідею Москві, що вони можуть дестабілізувати Молдову".

Водночас влада заявляє, що постачання російського газу є методом шантажу Росії. Річ у тім, що частину енергоносіїв Молдова за контрактами із "Газпромом" має постачати у невизнане Придністров’я, де з 90-х років перебувають російські військові.