Станом на 15 серпня мешканці будинку на вул. Адміральській, 32 у Миколаєві власними силами розчищають те, що залишилося від їхніх помешкань. Під ногами були уламки меблів, розтрощений посуд та скло. Будинок пошкоджено російською ракетою, яка влучила поруч 20-го липня 2023 року.
Мешканка будинку Зінаїда Рубан-Задольська показала кореспондентам Суспільного, що залишилося від її квартири після російського обстрілу.
Під ногами декілька банок із консервацією, обгорілі книжки та побитий посуд. Це частина того, що лишилося в квартирі Зінаїди після липневого обстрілу. Відтоді Зінаїда Рубан-Задольска разом з сестрами щоденно приходить у свою вигорілу квартиру, аби звільнити її від сміття.
Помешкання Зінаїди на другому поверсі частково привалило уламками третього.
"Тут було десь півтора метра штукатурки, пісок, бруд — все. Будинок хочуть відновлювати, і нам сказали, що треба його очистити, і оце ми самі очищали", — розповіла Зінаїда Рубан-Задольська.
Жінка розповідає, це будинок її дитинства. Тут з 1966 року жила із батьками та пʼятьма сестрами, потому залишались жити втрьох.
У будинку організовували збори мешканців будинку, де вирішили, що докладатимуть зусиль, аби відновити будівлю.
"Усі сусіди тільки за, ніяких знесень, нічого. Тут же третій під'їзд — все нормально, і перший під'їзд, четвертий знесло, а у нас пожежа була. Незалежного експерта ми наймемо, висновок буде — це все можна знайти", — каже жінка.
Техобстеження пошкодженого будинку мають право замовити як співвласники будинку, так і орган місцевого самоврядування — в цьому випадку ДЖКГ, говорить начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю ММР Олена Туова.
"Технічне обстеження дасть можливість сказати, чи можливо зберегти будинок, чи він підпадає під третю категорію, а саме знесення. Наразі — це друга категорія, обʼєкт занесено в реєстр пошкодженого майна, вже занесений акт, є висновок", — пояснила Олена Туова.
"Скоріш за все четвертий підʼїзд — це демонтаж, тому що ми розуміємо, там фактично нічого не залишилось. По другому підʼїзду можливе відновлення, в тому числі технічне обстеження нам покаже, яким чином відновлювати, що відновлювати, що потрібно демонтувати, що запроєктувати", — сказав заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.
Будівельне сміття, що накопичується біля будинку, приберуть силами комунальних підприємств, говорить заступник директора ДЖКГ Артем Сапожник.
Також мешканці будинку можуть стати учасниками урядової програми з компенсації грошей за зруйноване житло, яка вступає в дію з 15 серпня, говорить заступник міського голови Віталій Луков.
"Даний будинок визначений як один із пріоритетних, оскільки він не підпадає відновленню, його потрібно відбудовувати наново. Тому можливо навіть люди отримають компенсацію і самі відбудують цей будинок. Можливо куплять, вони мають право купити за сертифікат житловий — це кошти, які призначені тільки для придбання житла", — пояснив Віталій Луков.
Після отримання результатів технічного обстеження, а це може відбутись наприкінці серпня або на початку вересня, говорить Артем Сапожник, розглянуть першочергові заходи, аби тимчасово закрити будинок та зберегти все, що там залишилось. Потому розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію для відбудови, якщо це буде можливо.
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