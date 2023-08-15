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Попіл під ногами. У Миколаєві мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
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Попіл під ногами. У Миколаєві мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі

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Попіл під ногами. У Миколаєві мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Обгорілий будинок, Миколаїв,15 серпня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Станом на 15 серпня мешканці будинку на вул. Адміральській, 32 у Миколаєві власними силами розчищають те, що залишилося від їхніх помешкань. Під ногами були уламки меблів, розтрощений посуд та скло. Будинок пошкоджено російською ракетою, яка влучила поруч 20-го липня 2023 року.

Мешканка будинку Зінаїда Рубан-Задольська показала кореспондентам Суспільного, що залишилося від її квартири після російського обстрілу.

Під ногами декілька банок із консервацією, обгорілі книжки та побитий посуд. Це частина того, що лишилося в квартирі Зінаїди після липневого обстрілу. Відтоді Зінаїда Рубан-Задольска разом з сестрами щоденно приходить у свою вигорілу квартиру, аби звільнити її від сміття.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Мешканка пошкодженого будинку Зінаїда Рубан-Задольска. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Помешкання Зінаїди на другому поверсі частково привалило уламками третього.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Внаслідок обстрілу обвалився третій поверх. Уламками засипало квартиру Зінаїди на другому. Станом на 15 серпня сміття прибрано. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

"Тут було десь півтора метра штукатурки, пісок, бруд — все. Будинок хочуть відновлювати, і нам сказали, що треба його очистити, і оце ми самі очищали", — розповіла Зінаїда Рубан-Задольська.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Зінаїда розклала на уламках речі, які збереглися після пожежі внаслідок обстрілу. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Жінка розповідає, це будинок її дитинства. Тут з 1966 року жила із батьками та пʼятьма сестрами, потому залишались жити втрьох.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Обгорілі статуетки. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

У будинку організовували збори мешканців будинку, де вирішили, що докладатимуть зусиль, аби відновити будівлю.

"Усі сусіди тільки за, ніяких знесень, нічого. Тут же третій під'їзд — все нормально, і перший під'їзд, четвертий знесло, а у нас пожежа була. Незалежного експерта ми наймемо, висновок буде — це все можна знайти", — каже жінка.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Фасад будинку. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Техобстеження пошкодженого будинку мають право замовити як співвласники будинку, так і орган місцевого самоврядування — в цьому випадку ДЖКГ, говорить начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю ММР Олена Туова.

"Технічне обстеження дасть можливість сказати, чи можливо зберегти будинок, чи він підпадає під третю категорію, а саме знесення. Наразі — це друга категорія, обʼєкт занесено в реєстр пошкодженого майна, вже занесений акт, є висновок", — пояснила Олена Туова.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Під'їзд пошкодженого будинку. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

"Скоріш за все четвертий підʼїзд — це демонтаж, тому що ми розуміємо, там фактично нічого не залишилось. По другому підʼїзду можливе відновлення, в тому числі технічне обстеження нам покаже, яким чином відновлювати, що відновлювати, що потрібно демонтувати, що запроєктувати", — сказав заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.

Будівельне сміття, що накопичується біля будинку, приберуть силами комунальних підприємств, говорить заступник директора ДЖКГ Артем Сапожник.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Уламки будинку після обстрілу у липні 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Також мешканці будинку можуть стати учасниками урядової програми з компенсації грошей за зруйноване житло, яка вступає в дію з 15 серпня, говорить заступник міського голови Віталій Луков.

"Даний будинок визначений як один із пріоритетних, оскільки він не підпадає відновленню, його потрібно відбудовувати наново. Тому можливо навіть люди отримають компенсацію і самі відбудують цей будинок. Можливо куплять, вони мають право купити за сертифікат житловий — це кошти, які призначені тільки для придбання житла", — пояснив Віталій Луков.

Попіл під ногами. Мешканці пошкодженого обстрілами будинку розчищають оселі
Будинок на Адміральській, 32. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Після отримання результатів технічного обстеження, а це може відбутись наприкінці серпня або на початку вересня, говорить Артем Сапожник, розглянуть першочергові заходи, аби тимчасово закрити будинок та зберегти все, що там залишилось. Потому розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію для відбудови, якщо це буде можливо.

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