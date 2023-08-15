Станом на 15 серпня мешканці будинку на вул. Адміральській, 32 у Миколаєві власними силами розчищають те, що залишилося від їхніх помешкань. Під ногами були уламки меблів, розтрощений посуд та скло. Будинок пошкоджено російською ракетою, яка влучила поруч 20-го липня 2023 року.

Мешканка будинку Зінаїда Рубан-Задольська показала кореспондентам Суспільного, що залишилося від її квартири після російського обстрілу.

Під ногами декілька банок із консервацією, обгорілі книжки та побитий посуд. Це частина того, що лишилося в квартирі Зінаїди після липневого обстрілу. Відтоді Зінаїда Рубан-Задольска разом з сестрами щоденно приходить у свою вигорілу квартиру, аби звільнити її від сміття.

Мешканка пошкодженого будинку Зінаїда Рубан-Задольска. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Помешкання Зінаїди на другому поверсі частково привалило уламками третього.

Внаслідок обстрілу обвалився третій поверх. Уламками засипало квартиру Зінаїди на другому. Станом на 15 серпня сміття прибрано. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

"Тут було десь півтора метра штукатурки, пісок, бруд — все. Будинок хочуть відновлювати, і нам сказали, що треба його очистити, і оце ми самі очищали", — розповіла Зінаїда Рубан-Задольська.

Зінаїда розклала на уламках речі, які збереглися після пожежі внаслідок обстрілу. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Жінка розповідає, це будинок її дитинства. Тут з 1966 року жила із батьками та пʼятьма сестрами, потому залишались жити втрьох.

Обгорілі статуетки. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

У будинку організовували збори мешканців будинку, де вирішили, що докладатимуть зусиль, аби відновити будівлю.

"Усі сусіди тільки за, ніяких знесень, нічого. Тут же третій під'їзд — все нормально, і перший під'їзд, четвертий знесло, а у нас пожежа була. Незалежного експерта ми наймемо, висновок буде — це все можна знайти", — каже жінка.

Фасад будинку. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Техобстеження пошкодженого будинку мають право замовити як співвласники будинку, так і орган місцевого самоврядування — в цьому випадку ДЖКГ, говорить начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю ММР Олена Туова.

"Технічне обстеження дасть можливість сказати, чи можливо зберегти будинок, чи він підпадає під третю категорію, а саме знесення. Наразі — це друга категорія, обʼєкт занесено в реєстр пошкодженого майна, вже занесений акт, є висновок", — пояснила Олена Туова.

Під'їзд пошкодженого будинку. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

"Скоріш за все четвертий підʼїзд — це демонтаж, тому що ми розуміємо, там фактично нічого не залишилось. По другому підʼїзду можливе відновлення, в тому числі технічне обстеження нам покаже, яким чином відновлювати, що відновлювати, що потрібно демонтувати, що запроєктувати", — сказав заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.

Будівельне сміття, що накопичується біля будинку, приберуть силами комунальних підприємств, говорить заступник директора ДЖКГ Артем Сапожник.

Уламки будинку після обстрілу у липні 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Також мешканці будинку можуть стати учасниками урядової програми з компенсації грошей за зруйноване житло, яка вступає в дію з 15 серпня, говорить заступник міського голови Віталій Луков.

"Даний будинок визначений як один із пріоритетних, оскільки він не підпадає відновленню, його потрібно відбудовувати наново. Тому можливо навіть люди отримають компенсацію і самі відбудують цей будинок. Можливо куплять, вони мають право купити за сертифікат житловий — це кошти, які призначені тільки для придбання житла", — пояснив Віталій Луков.

Будинок на Адміральській, 32. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Після отримання результатів технічного обстеження, а це може відбутись наприкінці серпня або на початку вересня, говорить Артем Сапожник, розглянуть першочергові заходи, аби тимчасово закрити будинок та зберегти все, що там залишилось. Потому розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію для відбудови, якщо це буде можливо.

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