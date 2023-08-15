НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

ЗСУ перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок — Череватий
БахмутЗСУДОНБАСТОП РЕГІОНІВРегіони

ЗСУ перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок — Череватий

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЗСУ перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок — Череватий
Фото: Facebook / Генштаб ЗСУ

Українські військові перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок. Командування особисто контролює ситуацію та спілкується з бригадами, які залучені в обороні. Загалом за минулу добу армія Росії понад 1200 разів обстрілювала українських військових.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"На сході відбувалось інтенсивне використання всіх видів озброєння. Проте саме боїв на Бахмутському і на Лимано-Куп'янському напрямку відбулось по одному", — повідомив Сергій Череватий.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали 635 ударів по позиціях Сил оборони та здійснили 8 авіанальотів. Українські військові ліквідували 47 російських військових, 127 поранили.

Також Сили оборони знищили:

  • 2 танки, 2 БМП, тягач,
  • одну САУ "Піон" та чотири склади з боєприпасами.

На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни завдали 612 ударів з артилерії та здійснили 17 авіанальотів. ЗСУ вбили 27 окупантів, 94 поранили. Також знищили один танк, одну БМП, дві гармати, одну САУ "Гвоздика", чотири БпЛА та два склади з боєприпасами і три бліндажі.

Сергій Череватий розповів, що командувач особисто контролював Лимано-Куп'янський напрямок та особисто відвідував ключові обороні бригади.

"Посилені наші вогневі позиції. Перекинуті резерви, щоб унеможливити рух ворога", — розповів Сергій Череватий.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Український військовий в районі Бахмута, де точаться бої
"Просуваються з боями та перепонами". Українські військові продовжують наступ: бої за Бахмут 16 серпня
Український під час тренувань на Донеччині, 9 серпня 2023 року.
Міноборони зафіксувало зменшення атак і обстрілів армії РФ на сході: яка ситуація на фронті від Урожайного до Бахмута
Планує поїхати із мамою у тур Європою: у Львові відновлюється захисник з Ірпеня
Планує поїхати із мамою у тур Європою: у Львові відновлюється захисник з Ірпеня
Донецька окрема бригада Сил територіальної оборони
Командира одного з підрозділів Бахмутського батальйону тероборони нагородили орденом
На початок