ЗСУ перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок — Череватий

Українські військові перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок. Командування особисто контролює ситуацію та спілкується з бригадами, які залучені в обороні. Загалом за минулу добу армія Росії понад 1200 разів обстрілювала українських військових.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"На сході відбувалось інтенсивне використання всіх видів озброєння. Проте саме боїв на Бахмутському і на Лимано-Куп'янському напрямку відбулось по одному", — повідомив Сергій Череватий.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали 635 ударів по позиціях Сил оборони та здійснили 8 авіанальотів. Українські військові ліквідували 47 російських військових, 127 поранили.

Також Сили оборони знищили:

2 танки, 2 БМП, тягач,

одну САУ "Піон" та чотири склади з боєприпасами.

На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни завдали 612 ударів з артилерії та здійснили 17 авіанальотів. ЗСУ вбили 27 окупантів, 94 поранили. Також знищили один танк, одну БМП, дві гармати, одну САУ "Гвоздика", чотири БпЛА та два склади з боєприпасами і три бліндажі.

Сергій Череватий розповів, що командувач особисто контролював Лимано-Куп'янський напрямок та особисто відвідував ключові обороні бригади.

"Посилені наші вогневі позиції. Перекинуті резерви, щоб унеможливити рух ворога", — розповів Сергій Череватий.

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